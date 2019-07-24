Сокращение модельного ряда, массовые увольнения, финансовые проблемы: что ждет Nissan в России?

О том, что в конце июля тысячи сотрудников Nissan останутся без работы, стало известно агентству Reuters из собственных источников. Позднее увольнения продолжатся — своих мест лишатся примерно 7% представителей компании по всему миру.

На эти меры автоконцерн пошел по причине серьезных финансовых затруднений. Еще бы, ведь за минувший год операционная прибыль японской фирмы «просела» без малого вполовину. Причем это только начало. Согласно прогнозам, к весне падение составит немногим меньше 75%. Столь катастрофическое снижение войдет в историю бренда, как критически низкая прибыль за последние 11 лет!

Первым делом под косу сокращений попадут сотрудники представительств Nissan на тех рынках, где дела совсем плохи. Относится ли это к России — вопрос. Пока вопрос. Во всяком случае, от комментариев в официальном представительстве марки категорически отказались.