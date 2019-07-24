Сокращение модельного ряда, массовые увольнения, финансовые проблемы: что ждет Nissan в России?

Десятков тысяч работников лишится компания Nissan в связи с колоссальными финансовыми потерями. Наряду с сокращением продуктовой линейки сузится и штат — прежде всего, на рынках с неэффективными показателями. Как это отразится на российских потребителях, выяснил портал «АвтоВзгляд».
О том, что в конце июля тысячи сотрудников Nissan останутся без работы, стало известно агентству Reuters из собственных источников. Позднее увольнения продолжатся — своих мест лишатся примерно 7% представителей компании по всему миру.
На эти меры автоконцерн пошел по причине серьезных финансовых затруднений. Еще бы, ведь за минувший год операционная прибыль японской фирмы «просела» без малого вполовину. Причем это только начало. Согласно прогнозам, к весне падение составит немногим меньше 75%. Столь катастрофическое снижение войдет в историю бренда, как критически низкая прибыль за последние 11 лет!
Первым делом под косу сокращений попадут сотрудники представительств Nissan на тех рынках, где дела совсем плохи. Относится ли это к России — вопрос. Пока вопрос. Во всяком случае, от комментариев в официальном представительстве марки категорически отказались.
– Я могу сказать только одно: мы не комментируем слухи, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью Nissan Russia Роман Скольский.
Между тем, «ниссановская» модельная линейка в нашей стране продолжает худеть. Похоже, вот-вот мы простимся с кроссовером Nissan Juke и спорткупе GT-R — действие Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на эти машины уже закончилось. А чтобы получить новый документ, потребуется потратиться и оснастить вновь прибывшие автомобили обязательными для эксплуатации в России системами экстренного вызова аварийных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
Напомним, что для проверки иногда вроде бы даже работающего чудо-устройства, навязанного нашими властями всем автопроизводителям поголовно, придется разбить парочку автомобилей. И не важно каких — за 1 300 000 или за 8 000 000 рублей. Японцы, естественно, умеют считать. И, похоже, затраты кажутся им явно нецелесообразными. Тем более, что Nissan Juke ежегодно обретает — дай Бог — 3000 новых владельцев, а GT-R — в 100 раз меньше. Да, времена нынче, увы, такие: имидж — ничто!
Стоит напомнить, что модельный ряд «Ниссан» в России усыхает с незавидной стабильностью. Так, прошлой осенью компания свернула производство Nissan Almera, а до этого мы простились с Nissan Tiida и Sentra.
Похоже, не видать нам и нового, с претензией на бизнес-класс, седана Nissan Teana. Даже несмотря на то, что японцы запатентовали товарный образец в Федеральном институте промышленной собственности. Как известно, наличие патента совсем не гарантирует, что машина поступит в продажу, а лишь делает это возможным.
Вероятно, не за горами и поминки Nissan Terrano — морально устаревшего брата-близнеца Renault Duster. Ведь не много в нашей стране автофетишистов, готовых переплачивать лишние (читай — совсем не лишние) деньги исключительно за шильдики из Страны восходящего солнца.
Основную кассу на российском рынке азиатам приносит кроссовер Nissan Qashqai. По итогам первого полугодия автомобиль завоевал сердца чуть меньше 10 300 наших соотечественников, застолбив 22 место в ТОП-25 самых продаваемых в России легковушек. Говоря о сегменте SUV, «Кашкай» занял девятую позицию в ТОП-10, обогнав разве что конкурента-соотечественника Mitsubishi Outlander, да и то — лишь на 400 машин.
И дело тут не в том, что русский человек мало зарабатывает. Проблема в ценовом и рыночном позиционировании самих продуктов. Пресловутый Renault Duster богаче и дешевле «двоюродного» Nissan Terrano, отсюда и результаты продаж — в период с января по июнь франко-русский кроссовер разошелся тиражом в 18 713 единиц, пропустив вперед только корейский Hyundai Creta с показателем почти в 35 000 реализованных машин. Вот и почувствуйте, что называется, разницу.
Ну, а про флагманский Nissan Murano с ценой самого настоящего премиального автомобиля говорить не приходится вовсе. Поэтому на фоне грядущих «ниссановских» оптимизаций совсем не исключено, что их действие ощутит на себе и российский офис марки, и многочисленные клиенты.