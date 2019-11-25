Как будет выглядеть новый Nissan X-Trail

Nissan X-Trail актуального поколения был представлен в 2013 году, так что смена генерации назрела. Новый «паркетник» увидит свет осенью 2020 года. Приблизительно в это же время дебютирует Mitsubishi Outlander очередной итерации. Оба «японца» будут построены на одной «тележке».

Судя по рендерам, созданным ребятами из Carscoops, следующий X-Trail создадут в одном стиле с новым Nissan Juke, так и не добравшимся до российских покупателей. Автомобиль получит широкую радиаторную решетку в корпоративном стиле и узкие ходовые огни, а основные блоки фар художники расположили рядом с массивными боковыми воздухозаборниками.