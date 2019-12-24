Пять бюджетных седанов, лучше всего приспособленных к русской зиме

Несмотря на теплынь начала зимы 2019/2020, снег в положенных количествах у нас никто еще не отменял и каждый снегопад все равно превращает жизнь городского автомобилиста в битву с осадками. При этом фокус рынка новых авто все сильнее смещается в сторону бюджетных моделей, а людям все также нужна машина, способная преодолеть снежный бруствер и не оставить бампера на ледяных «надолбах», сооруженных заботливыми руками коммунальщиков на дворовом асфальте.

Получается, что главный критерий, определяющий наиболее приспособленную к зиме машину — ее дорожный просвет. Учитывая это, портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, какие машины с пристойным клиренсом предлагает потребителю изрядно усохший в последнее время ассортимент современного российского авторынка в бюджетном сегменте.