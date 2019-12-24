Пять бюджетных седанов, лучше всего приспособленных к русской зиме

Несмотря на теплынь начала зимы 2019/2020, снег в положенных количествах у нас никто еще не отменял и каждый снегопад все равно превращает жизнь городского автомобилиста в битву с осадками. При этом фокус рынка новых авто все сильнее смещается в сторону бюджетных моделей, а людям все также нужна машина, способная преодолеть снежный бруствер и не оставить бампера на ледяных «надолбах», сооруженных заботливыми руками коммунальщиков на дворовом асфальте.
Получается, что главный критерий, определяющий наиболее приспособленную к зиме машину — ее дорожный просвет. Учитывая это, портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, какие машины с пристойным клиренсом предлагает потребителю изрядно усохший в последнее время ассортимент современного российского авторынка в бюджетном сегменте.
LADA Granta
Самой доступной машиной с большим дорожным просветом на данный момент безусловно является LADA Granta в кузове седан. Ее 180 мм клиренса корнями своим уходят в «генотип» присной памяти «зубилы», знаменитой ВАЗ-2109. Ведь целый список конструкторских решений, применявшихся на «девятке» перекочевали и в Granta. В базовой версии — с 1,6-литровым 8-клапанным мотором мощностью 87 л. с. и пятиступенчатой «механикой» в трансмиссии — Granta можно приобрести за 445 000 рублей.
Datsun on-DO
Чуть подороже — в 490 000 рублей — обойдется покупателю заграничная машина марки Datsun on-DO. На самом деле это, как мы все знаем, та же Granta в кузове седан, с тем же 1,6-литровым 87-сильным бензиновым движком и МКП-5. Новый шильдик и «обвес» уменьшили исходные «грантовские» 180 мм клиренса до 174 мм — у on-DO. Тем не менее, машина считается одним из самых «высоких» седанов на рынке.
LADA Vesta
Следующий по степени доступности седан с большим клиренсом в нашем списке — LADA Vesta. Одна из фирменных «фишек» практически всех машин, созданных на АВТОВАЗЕ — внушительный клиренс. Вот и Vesta может похвастаться 178 мм дорожного просвета. Правда, цена на эту самую свежую модель бренда сильно отличается в большую сторону от «сородича» Granta. За самую скромную Vesta — с 1,6-литровым 106-сильным двигателем и «пятиступкой» в трансмиссии — попросят уже не меньше 607 000 рублей.
Renault Logan Stepway
Заметно более внушительный просвет под днищем — 195 мм — заявлен производителем для Renault Logan Stepway! «В базе» машина стоит не менее 696 000 рублей — она укомплектована 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью в скромные 82 «лошадки».
LADA Vesta Cross
И завершает ТОП-5 бюджетных седанов с большим клиренсом рекордсмен — LADA Vesta Cross. У нее просвет составляет вполне кроссоверные 203 мм. Правда, и ценник седана уже на пределе класса «бюджетных» машин — почти 760 000 рублей за базовую версию с 106-сильным 1,6-литровым двигателем и «пятиступкой».