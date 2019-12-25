Стало известно, когда в продаже появятся обновленные Hyundai Solaris и Creta

Российские СМИ сообщили, что обновленный Hyundai Solaris уже встал на конвейер в Санкт-Петербурге и появится в начале следующего года у дилеров. Так ли это на самом деле, порталу «АвтоВзгляд» рассказали в пресс-службе марки:

– Hyundai Solaris действительно ждет обновление. И состоится оно в первом квартале 2020 года, — сообщил нам официальный представитель Hyundai Юлия Тихонравова. — Но производство такого седана еще не запущено, это ложная информация…

Наших соотечественников ждут и другие новинки. Рестайлинговый Hyundai Creta появится в первой половине года. Ожидается, что самый продаваемый в России кроссовер изменится внешне, но на серьезную трансформацию рассчитывать не стоит. А еще это говорит о том, что в ближайшее время «Креты» нового поколения нам не видать.

Во втором полугодии поклонников бренда порадует выход на рынок Hyundai Tucson в версии N-Line. Никаких подробностей о паркетнике не сообщается. Тогда же будет представлена Elantra следующей генерации, модернизированный кроссовер Santa Fe и новейший Palisade, пришедший на смену большого Grand Santa Fe.

Между тем, премиальный суббренд Hyundai тоже предложит россиянам кое-что новое. Речь идет о седане Genesis G80 второго по счету поколения, а также о совершенно новом кроссовере GV80 — первом в линейке марки.