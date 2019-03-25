Что нужно доказать государству, покупая машину по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

То есть, если говорить о массовых брендах, вы можете рассчитывать на Renault Logan, Sandero, Duster и Kaptur; Ford Focus и Fiesta; KIA Rio и Rio X-Line; Hyundai Solaris и Creta; Nissan Terrano; Volkswagen Polo; Skoda Rapid; Datsun on-DO и mi-DO; Chevrolet Niva; УАЗ «Патриот» и «Хантер», Chevrolet Niva плюс на любую модель АВТОВАЗа.

Что же касается «сомнительных» вопросов, то, повторимся, ответы на них удовлетворят самого недоверчивого человека. Начать с того, что никаких телодвижений, связанных с тем, чтобы кому-то что-то доказать, делать не надо. Банк, в которую подается кредитная заявка, сам проверит, подходите ли вы под условия выбранной программы, или нет. То есть и запрос в ГИБДД отправит, и вашу кредитную историю поднимет.

Так же выяснилось, что наличие в семье хоть пяти машин никак не влияет на участие в программе «Семейный автомобиль» (если, повторю, ни одна из них не бралась в кредит после 31 декабря 2016 года). Главное, чтобы у вас было два и более ребенка в возрасте до 18 лет.

Кстати, вы можете быть владельцем тех же пяти машин, но если ни одна из них не зарегистрирована на супругу, и она никогда раньше никакой автомобиль на себя не оформляла, то для нее открыты двери в программу «Первый автомобиль» (это на случай, если у вас только один ребенок, а новая машина со скидкой все-равно нужна). Все это нашим экспертам за пять минут объяснил сотрудник одного из дилерских центров популярного бюджетного бренда. И даже больше того!