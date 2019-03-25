Что нужно доказать государству, покупая машину по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Фото avtovzglyad.ru
Государственные программы льготного автокредитованя «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в этом году заработали 1 марта, но по оценкам экспертов продлятся из-за скудного — всего 3 млрд. рублей — финансирования не дольше 2,5 месяцев, а то и меньше. То есть если вы, покупая новую машину хотите прилично — больше, чем 10% от стоимости авто — сэкономить, принимать решение нужно уже сейчас. Однако многих желающих получить приличную скидку от государства, останавливают ограничения, прописанные в условиях перечисленных программ.
Ефим Розкин

Например, если пользоваться «Первым автомобилем», то надо подтвердить, что ранее в собственности транспортное средство не имел. А как это сделать? Или вот требуется доказать, что за два последних года не брал автокредитов. Каким образом? Не ясным остается и то, может ли семья, уже имеющая собственные колеса, воспользоваться предложением «Семейный автомобиль»?

Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», ответы на все эти вопросы есть и они весьма благоприятны для потребителя. Но прежде, чем внести окончательную ясность, напомним, что граждане, решившиеся получить помощь от государства, могут рассчитывать исключительно на бюджетные модели: на транспортные средства, что покомфортнее, помощнее и попрестижнее рассчитывать не приходится — цена покупки ограничена суммой в 1 млн. рублей.

Фото pronedra.ru

То есть, если говорить о массовых брендах, вы можете рассчитывать на Renault Logan, Sandero, Duster и Kaptur; Ford Focus и Fiesta; KIA Rio и Rio X-Line; Hyundai Solaris и Creta; Nissan Terrano; Volkswagen Polo; Skoda Rapid; Datsun on-DO и mi-DO; Chevrolet Niva; УАЗ «Патриот» и «Хантер», Chevrolet Niva плюс на любую модель АВТОВАЗа.

Что же касается «сомнительных» вопросов, то, повторимся, ответы на них удовлетворят самого недоверчивого человека. Начать с того, что никаких телодвижений, связанных с тем, чтобы кому-то что-то доказать, делать не надо. Банк, в которую подается кредитная заявка, сам проверит, подходите ли вы под условия выбранной программы, или нет. То есть и запрос в ГИБДД отправит, и вашу кредитную историю поднимет.

Так же выяснилось, что наличие в семье хоть пяти машин никак не влияет на участие в программе «Семейный автомобиль» (если, повторю, ни одна из них не бралась в кредит после 31 декабря 2016 года). Главное, чтобы у вас было два и более ребенка в возрасте до 18 лет.

Кстати, вы можете быть владельцем тех же пяти машин, но если ни одна из них не зарегистрирована на супругу, и она никогда раньше никакой автомобиль на себя не оформляла, то для нее открыты двери в программу «Первый автомобиль» (это на случай, если у вас только один ребенок, а новая машина со скидкой все-равно нужна). Все это нашим экспертам за пять минут объяснил сотрудник одного из дилерских центров популярного бюджетного бренда. И даже больше того!

Фото realconsult.ru

Неожиданно выяснилось, что в рамках упомянутых программ можно сэкономить не только 10% от собственно стоимости выбранной «тачки», но еще и на банковских процентах. Оказывается, государство субсидирует и процентную ставку. Не сильно, правда, но тем не менее. Так, при долгом стаже работы на одном месте, приличном доходе и хорошей кредитной истории, банки в рамках обычного автокредита готовы ссудить денежку минимум под 8% годовых (ниже ставок сегодня не бывает). А в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» — 6,5%.

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25 марта 2019
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