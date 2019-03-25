Что нужно доказать государству, покупая машину по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Например, если пользоваться «Первым автомобилем», то надо подтвердить, что ранее в собственности транспортное средство не имел. А как это сделать? Или вот требуется доказать, что за два последних года не брал автокредитов. Каким образом? Не ясным остается и то, может ли семья, уже имеющая собственные колеса, воспользоваться предложением «Семейный автомобиль»?
Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», ответы на все эти вопросы есть и они весьма благоприятны для потребителя. Но прежде, чем внести окончательную ясность, напомним, что граждане, решившиеся получить помощь от государства, могут рассчитывать исключительно на бюджетные модели: на транспортные средства, что покомфортнее, помощнее и попрестижнее рассчитывать не приходится — цена покупки ограничена суммой в 1 млн. рублей.