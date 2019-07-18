Почему каждый второй автомобиль в России приобретается в кредит

Так, вот уже второй год подряд каждый второй новый автомомобиль в России покупается в кредит. По итогам 2018 года в стране выдано 801 300 автокредитов — за год этот показатель вырос на 10,7% (в 2017 году в кредит продано 723 800 авто). При этом, что показательно, растет и число кредитов, выданных на покупку подержанных машин (23% от общего числа займов на авторынке). Любопытно, что в структуре кредитовани автокредитование занимает второе место, пропустив вперед займы на покупку и ремонт жилья. А вообщесегодня 45 млн. россиян имеют хотя бы один займ — это 60% работающего населения страны.

Одновременно со структурой спроса меняется портрет потенциального заемщика. Например, для каждого пятого клиента (18,45%) первым займом, который он оформляет, является автокредит. Кроме того, заемными средствами на авто часто пользуются довольно обеспеченные россияне, которые, к примеру, не оформляют потребительские займы — это надежные заемщики для банков.

Дополнительным стимулом для молодого населения приобрести авто является программа «Первый автомобиль», где скидка на покупку первого авто может составить до 100 тысяч рублей. Кстати сказать, по программам господдержки особенным спросом пользуются корейские автомобили. Так, каждый десятый автомобиль по программе «Семейный автомобиль» — Hyundai (9% продаж), по программе «Первый автомобиль» — KIA (11%). Автокредит для населения выгоден тем, что нет необходимости долго копить на «автомобиль мечты», а официальные дилеры и банки предлагают выгодные условия кредитования с низкими процентными ставками, иногда без первоначального взноса.

– Клиенты осознанно делают выбор в пользу автокредитов, поскольку с учетом имеющихся специальных программ покупка в кредит зачастую более выгодна, чем обычная, — комментирует ситуацию директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» — Дмитрий Мольков. — В дилерских центрах представлено множество кредитных программ, которые помогают сэкономить на процентной ставке или платежах, а также помогают купить автомобиль более выгодно….