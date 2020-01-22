Toyota Camry и другие самые продаваемые в России японские автомобили

Автомобили из Страны всходящего солнца заняли на российском рынке немалую долю в 19%, по данным агентства «Автостат». Лидером, как и прежде, остается Toyota Camry: бизнес-седан разлетелся тиражом, немногим больше 34 000 экземпляров, нарастив продажи на 1%.

Как уже писал порал «АвтоВзгляд», автостроитель анонсировал для Camry систему полного привода, как у RAV4 — кроссовера, построенного на той же платформе. Правда, привод на все колеса у «четырехдверки», к сожалению, появится только на рынке Северной Америки. Хотя и у россиян такой автомобиль пользовался бы определенным спросом.