Toyota Camry и другие самые продаваемые в России японские автомобили

Автомобили из Страны всходящего солнца заняли на российском рынке немалую долю в 19%, по данным агентства «Автостат». Лидером, как и прежде, остается Toyota Camry: бизнес-седан разлетелся тиражом, немногим больше 34 000 экземпляров, нарастив продажи на 1%.
Как уже писал порал «АвтоВзгляд», автостроитель анонсировал для Camry систему полного привода, как у RAV4 — кроссовера, построенного на той же платформе. Правда, привод на все колеса у «четырехдверки», к сожалению, появится только на рынке Северной Америки. Хотя и у россиян такой автомобиль пользовался бы определенным спросом.
На второй строчке и прописался Toyota RAV4 — кроссовер попал в руки покупателей в количестве 30 600 авто с отрицательной динамикой в 2%. Тройку лидеров замыкает еще один паркетник — Nissan Qashqai с результатом в 25 200 единиц (+9%).
Четвертым и пятым пунктами следуют Mitsubishi Outlander (23 900 машин, −3%) и Mazda CX-5 (22 600 авто, 0%) соответственно.
Далее идут Nissan X-Trail (20 900 автомобилей, −9%), обновившийся в начале 2020 года седан Datsun on-DO (19 500 штук, +7%), внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (15 100 экземпляров, −14%), Nissan Terrano (12 600 паркетников, −10%) и премиальный Lexus RX (9900 авто, +1%).
Кстати, Lexus RX не так давно пережил рестайлинг, а осенью прикатил к российским дилерам. Автомобиль обзавелся доработанной решеткой радиатора и новыми бамперами, а также модернизированными оптикой, подвеской и выхлопной системой.