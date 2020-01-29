«Автомобили в наличии»: Nissan запустил удобный онлайн-сервис

Марка Nissan объявила о старте онлайн-услуги под названием «Автомобили в наличии». Теперь у клиентов компании появилась возможность найти новое авто нужной комплектации в ближайшем шоу-руме, не вставая с дивана. Но, конечно, только там, где машина есть в наличии.

После того, как автомобиль выбран, пользователь может оставить заявку на покупку или заказать тест-драйв, а также рассчитать стоимость, учитывая программу Trade-in. С февраля появится и функция предоплаты. Правда, на первых порах она будет работать только для 26 дилеров (из 126, имеющихся в России).

В онлайн-каталог можно попасть с официального сайта автостроителя: ссылка с названием сервиса выведена в самом верхнем меню. Напомним, что в модельной линейке бренда сегодня имеется четыре кроссовера — Nissan Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano. Кроме того, скорее для поддержания имиджа, нежели для продаж, есть и спорткар Nissan GT-R, чей ценник стартует от 7 626 000 рублей.