Улицы Москвы, откуда чаще всего эвакуируют машины

В 2019 году больше всего машин забрали с Пресненской набережной, если говорить точнее, то 5570 единиц. За «чемпионом» следуют Кутузовский проспект, откуда эвакуировали 4360 машин, и Варшавское шоссе. С последнего на спецстоянки попало 4250 авто.

Кроме того, с начала года эвакуаторы отвезли со столичных улиц 1800 автомобилей без номеров или с подложными регзнаками. Самый большой «улов» таких машин оказался на Волгоградском и Ленинградском проспектах, а еще на Неглинной улице.

Кстати, впереди новогодние праздники — время, когда все платные парковки Белокаменной станут бесплатными. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», продлится это «волшебство» восемь дней — с 1 по 8 января. Особое внимание пресс-служба «Московского паркинга» обратила на тот факт, что даже те места, где за час приходится отдавать 380 рублей, в эти дни также будут абсолютно бесплатны.