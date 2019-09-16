10 популярных в России автомобилей, ломающихся чаще остальных

Во всяком случае, об этом говорят результаты исследования онлайн-сервиса Uremont.

Специалисты изучили оформленные заявки на ремонт от российских автолюбителей за 2019 год и выяснили, что к услугам эвакуатора при этом чаще всего обращались владельцы машин Audi, Peugeot и Daewoo — 3%, 2,5% и 2,4 % от общего числа обращений соответственно.

Чуть лучше обстоят дела с поломками у обладателей Mercedes-Benz и BMW — 2,3% и 2,2%. Вот вам и качество изделий премиальных марок.

Пусть и ненамного, но реже сталкиваются с ремонтом хозяева Subaru (2%) и Skoda (1,9%).

Далее по списку: Opel (1,8%), Nissan (1,8%) и изделия российской LADA с показателем в 1,6% от общего числа заявок на ремонт. Как вы думаете: неужто модели «Лада» стали реже ломаться или, быть может, их собственники попросту не ездят чиниться в автосервис?