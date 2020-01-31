В России открылись продажи обновленной Toyota Corolla

Самый компактный и самый бюджетный автомобиль в российской продуктовой линейке бренда — Toyota Corolla — в 2020 году обзавелась двумя новыми окрасами кузова. Теперь покупателям доступны авто в ярко-алом металлике и благородном бежевом цветах.
В старших комплектациях «Престиж» и «Престиж Safety» рестайлинговая «Королла» щеголяет штатной тонировкой задних стекол. Кроме того, дизайнеры боковое остекление обвели хромированными молдингами.
Плюс к этому, начиная с версии «Комфорт», модель получила информационно-развлекательную систему, поддерживающую Apple Carplay и Android Auto. Сидя за рулем, теперь можно управлять функциями смартфона через автомобильную «мультимедийку».
Ценник на новинку стартует от 1 214 000 рублей. Напомним, что под капотом авто скрывается 122-сильная бензиновая «четверка» объемом 1,6 л., агрегатированная с шестискоростной «механикой» или вариатором.
Стоит отметить, что Corolla последней итерации по итогам 2019 года стала самым продаваемым автомобилем планеты, разлетевшись тиражом в 1 236 380 экземпляров. А вот в России особой популярности пока, увы, так и не сыскала.
У нас новинка завершила год с результатом в 4408 проданных машин. Гораздо больше интереса россияне проявили к бизнес-седану Camry (34 017 единиц) и кроссоверу RAV4 (30 627 автомобиля).