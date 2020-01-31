В России открылись продажи обновленной Toyota Corolla

Самый компактный и самый бюджетный автомобиль в российской продуктовой линейке бренда — Toyota Corolla — в 2020 году обзавелась двумя новыми окрасами кузова. Теперь покупателям доступны авто в ярко-алом металлике и благородном бежевом цветах.

В старших комплектациях «Престиж» и «Престиж Safety» рестайлинговая «Королла» щеголяет штатной тонировкой задних стекол. Кроме того, дизайнеры боковое остекление обвели хромированными молдингами.

Плюс к этому, начиная с версии «Комфорт», модель получила информационно-развлекательную систему, поддерживающую Apple Carplay и Android Auto. Сидя за рулем, теперь можно управлять функциями смартфона через автомобильную «мультимедийку».