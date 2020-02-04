Каршеринговые компании придумали еще один способ «развода» клиентов

В последнее время стали появляться сообщения о совсем уж наглом способе развода пользователей каршеринга. Вот как описывает на своей страничке в соцсетях пользовательница каршеринга по имени Марина Томбасова процесс «кидалова» со стороны компании.

Накануне Нового Года она взяла машину, отметила в приложении, что та грязная, проехала, по ее словам, менее 1 км (3 минуты), поняла что видимость в зеркала отвратительная, припарковалась, закрыла машину и ушла. А через несколько дней ей на почту пришло уведомление от каршеринга о штрафе и одновременно компания списала с ее банковской карты 17 200 рублей в счет ремонта поврежденного якобы ею кузовного элемента авто.

К письму-уведомлению оказалась прикреплена фотография злосчастного заднего бампера — в качестве доказательства. На ней виден поврежденный бампер какой-то машины (госномера не видны), запечатленный неизвестно где и неизвестно когда. Общение с «ботом» из службы поддержки компании ни к чему не привело: пишите официальные запросы, иначе — никак.

Девушка немедленно составила и отправила письмо-претензию на официальный адрес электронной почты каршеринга. Компания соизволила ответить ей письменно только через месяц. В том в духе, что «вы должны были осмотреть авто и сообщить о повреждениях, но вы этого не сделали», а потому — страдай, уважаемый клиент!