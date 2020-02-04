Каршеринговые компании придумали еще один способ «развода» клиентов

В последнее время стали появляться сообщения о совсем уж наглом способе развода пользователей каршеринга. Вот как описывает на своей страничке в соцсетях пользовательница каршеринга по имени Марина Томбасова процесс «кидалова» со стороны компании.
Накануне Нового Года она взяла машину, отметила в приложении, что та грязная, проехала, по ее словам, менее 1 км (3 минуты), поняла что видимость в зеркала отвратительная, припарковалась, закрыла машину и ушла. А через несколько дней ей на почту пришло уведомление от каршеринга о штрафе и одновременно компания списала с ее банковской карты 17 200 рублей в счет ремонта поврежденного якобы ею кузовного элемента авто.
К письму-уведомлению оказалась прикреплена фотография злосчастного заднего бампера — в качестве доказательства. На ней виден поврежденный бампер какой-то машины (госномера не видны), запечатленный неизвестно где и неизвестно когда. Общение с «ботом» из службы поддержки компании ни к чему не привело: пишите официальные запросы, иначе — никак.
Девушка немедленно составила и отправила письмо-претензию на официальный адрес электронной почты каршеринга. Компания соизволила ответить ей письменно только через месяц. В том в духе, что «вы должны были осмотреть авто и сообщить о повреждениях, но вы этого не сделали», а потому — страдай, уважаемый клиент!
Мерзость подобной ситуации еще и в том, что пользователь вообще не имеет никакой возможности доказать свою непричастность к повреждению арендованной им машины. При том, что «погнуть» ее может даже совершенно посторонний прохожий.
Можно, конечно, предположить, что в действительности девушка сама наехала на какой-нибудь бордюр. И делает теперь вид, что, как, говорится, «не при делах». Такой вариант возможен. Если бы не одно «но». Публикация вышеизложенной истории в соцсетях получила достаточно серьезную огласку.
И почти сразу после этого каршеринговая компания вернула списанные деньги — «по результатам проведенной проверки», — и извинилась за причиненные неудобства.
Получается, что девушка и правда не виновата в повреждении и списание с ее банковской карточки 17 200 рублей в пользу компании действительно было актом того самого «кидалова». А расчет строился, видимо, на том, что человек решит не связываться с каршеринговой компанией, утрется и молча «подарит» эти деньги жуликоватым бизнесменам.
Чтобы хотя бы отчасти защититься от подобного «развода на деньги» со стороны каршеринга, рекомендуется привязать к своему аккаунту отдельную банковскую карту с минимальной суммой на счету. А также завести привычку весь кузов каршеринговой машины фиксировать на видео по завершении каждой поездки.