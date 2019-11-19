Как получить 2,4 млн. за старую Toyota Camry с перебитым VIN-номером

Эта история вокруг покупки машины с перебитым VIN-номером началась еще 8 декабря 2016-го года, когда волгоградец Виталий Соколов приобрел у компании «РЕСО-Гарантия» Toyota Camry за 796 000 рублей. Когда новоиспеченный автомобилист пришел регистрировать машину в ГИБДД выяснилось, что ее VIN-номер изменен.

Владелец ставшего вдруг проблемным автомобиля написал продавцу официальное письмо-претензию и потребовал вернуть деньги. Получив отказ, обратился в суд с требованием к «РЕСО-Гарантия» не только аннулировать сделку, но и заплатить штраф, неустойку и компенсацию морального вреда.

В ходе судебных заседаний представители компании-продавца ссылались на то, что Соколов еще до заключения сделки купли-продажи знал о вероятности возникновения проблем при регистрации машины в ГИБДД. Однако доказать это представители продавца не смогли.

В конце концов, по результатам рассмотрения дела в нескольких инстанциях (с возвратами на повторное рассмотрение и кассациями) требования Виталия Соколова Волгоградским облсудом были удовлетворены. С продавца взыскали полную стоимость злополучной Toyota Camry, а также неустойку в размере еще одной стоимости иномарки.