Как получить 2,4 млн. за старую Toyota Camry с перебитым VIN-номером

Эта история вокруг покупки машины с перебитым VIN-номером началась еще 8 декабря 2016-го года, когда волгоградец Виталий Соколов приобрел у компании «РЕСО-Гарантия» Toyota Camry за 796 000 рублей. Когда новоиспеченный автомобилист пришел регистрировать машину в ГИБДД выяснилось, что ее VIN-номер изменен.
Владелец ставшего вдруг проблемным автомобиля написал продавцу официальное письмо-претензию и потребовал вернуть деньги. Получив отказ, обратился в суд с требованием к «РЕСО-Гарантия» не только аннулировать сделку, но и заплатить штраф, неустойку и компенсацию морального вреда.
В ходе судебных заседаний представители компании-продавца ссылались на то, что Соколов еще до заключения сделки купли-продажи знал о вероятности возникновения проблем при регистрации машины в ГИБДД. Однако доказать это представители продавца не смогли.
В конце концов, по результатам рассмотрения дела в нескольких инстанциях (с возвратами на повторное рассмотрение и кассациями) требования Виталия Соколова Волгоградским облсудом были удовлетворены. С продавца взыскали полную стоимость злополучной Toyota Camry, а также неустойку в размере еще одной стоимости иномарки.
Помимо того, компанию-продавца обязали выплатить штраф в пользу истца — также в объеме стоимости авто. В общей сложности гражданин, потративший на приобретение проблемной машины 796 000 рублей, по решению суда получил 2,4 млн. рублей.
«РЕСО-Гарантия» не согласилась с таким решением и обратилась в Верховный Суд. Однако коллегия ВС по гражданским делам оставила решения нижестоящих судов в силе. При этом судьи в своем определении по делу разъяснили, как следует рассматривать подобные споры между продавцами и покупателями.
Во-первых, информацию о том, что приобретаемый автомобиль не новый или уже ремонтировался следует доводить до покупателя. Вынося решения по такого рода делам, суды должны помнить, что у покупателя, скорее всего, нет специальных познаний о свойствах и характеристиках машины, которую он покупает.
Во-вторых, бремя доказывания в подобных описанному судебных спорах лежит на продавце, а не на покупателе.
И в-третьих, продавец не имеет права включить в договор условия, которыми риск отказа в совершении регистрационных действий с автомобилем перекладывается на покупателя машины — поскольку таких оговорки ущемляют права потребителя.