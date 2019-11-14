Toyota Camry вооружат новейшей системой полного привода

Как Toyota Camry, так и RAV4 построены на одной «тележке» TNGA. Именно это и дало возможность интегрировать в «четырехдверку» систему Dynamic Torque Control AWD с муфтой подключения задней оси, способной передавать до 50% крутящего момента на задние колеса при ускорении на старте или при пробуксовке передних.

Кроме того, новая схема 4x4 может полностью отключать заднюю ось и распределять мощность между отдельно взятыми колесами, а еще управлять вектором тяги, улучшая сцепление с покрытием и помогая заводить машину в повороты.

Правда, ребята из Страны восходящего солнца анонсировали полноприводную Camry лишь для потребителей Северной Америки. Под капотом такого седана ожидается 2,5-литровая «четверка» DOHC мощностью 202 л. с., сочетающаяся с восьмиступенчатым «автоматом». Отметим, что в российской моторной линейке «Камри» имеется такой движок, дефорсированный до 181 «лошади» в паре с шестискоростной АКП.

Toyota Camry AWD доберется до дилеров Соединенных Штатов к грядущей весне. К россиянам новинка пока не собирается. Хотя и нашим поклонникам бренда она непременно пришлась бы по вкусу. И самый популярный в России японский автомобиль стал бы еще востребованнее.