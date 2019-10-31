BMW отзывает в России более 4000 автомобилей с опасными подушками безопасности

Фото: BMW
Вслед за отзывом 160 000 автомобилей Nissan из-за травмоопасных подушек безопасности Takata «Росстандарт» объявляет о сервисной кампании с участием более чем 4000 премиальных автомобилей BMW. Причина та же — небезопасные айрбэги производства скандально известной японской компании.

Под акцию попали 4144 премиальных BMW 3-й и 5-й серии, проданных с февраля 2000 года по май 2002-го. «Баварцы» с бракованными подушками безопасности, попавшие сегодня под отзыв, — последствия скандала, разразившегося несколько лет назад из-за гигантской партии дефектных айбэгов Takata. В этой истории пострадали практически все мировые автостроители.

«Трешки» и «Пятерки», чьи VIN можно отыскать на сайте «Росстандарта», оснащены подушками с заводским индексом ВАМ РТ1—1085. Именно в их механизме имеется некондиционный газогенератор, имеющий все шансы взорваться во время срабатывания и травмировать водителя и пассажиров «выстрелившими» осколками пластика и металла. Производитель приглашает всех владельцев вышеупомянутых BMW в автосервисы, где айрбэги проверят и при необходимости заменят на исправные, бесплатно.

Для того, чтобы понять, какой конкретно автомобиль нужно отправить на ремонт, стоит сравнить идентификационный номер из ПТС с опубликованными в списке. При совпадении необходимо обратиться к дилеру.

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31 октября 2019
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