Госдума педалирует введение «экологических» штрафов для водителей

По мнению законотворцев, автомобили, для которых при регистрации не был приписан экокласс, будут считаться по умолчанию транспортными средствами с наиболее высоким уровнем вредных выбросов. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на письмо с новым предложением, направленным заместителем председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаилом Старшиновым начальнику ГУ ОБДД МВД России Михаилу Черникову.
По словам слуги народа, «при совершении регистрационных действий сотрудники ГИБДД должным образом не фиксируют сведения об экологическом классе. По этой причине более чем у половины зарегистрированных в РФ транспортных средств отсутствуют сведения об этом». Правда, депутат не упомянул, что регистрировать эти данные в нашей стране начали только с 2008 года. Иначе говоря, машины старше 12-и лет автоматически станут «экологически бесклассовыми».
Напомним, что с 1 июля 2019 года с целью «оздоровить» экологическую ситуацию в нашей стране в ПДД прописали новые знаки. Эти знаки, коих на дорогах еще не видно, запрещают въезд «грязным» авто (с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2») в определенные зоны. Какие районы будут «охранять» новые указатели, пока официально не определили. Но, по некоторым данным, первыми бстанут Москва и Санкт-Петербург в пределах кольцевых дорог, куда не разрешат проезд автомобилям классов «Евро‑0» и «Евро‑1».
Если инициатива вступи в силу, то этой вышеупомянутой половине, а еще тем, чьи авто действительно оснащены неэкологичными моторами, просто-напросто запретят въезд в определенные районы. То есть часть россиян с невысокими доходами не смогут свободно передвигаться по своему родному городу на собственных колесах.
Кстати, весной прошлого года, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», начали задумываться о штрафах для нарушителей границ будущих «зеленых» районов. Судя по всему, взыскания окажутся немалыми, далеко ушедшими от минимальных. И если учесть, что более половина российского автопарка — старше 12-и лет, запрет на въезд определенные локации сможет принести бюджетам всех уровней дивиденды, сопоставимые с доходом от камер фото- и видеофиксации. «Машинное доение» автовладельцев продолжается…