Госдума педалирует введение «экологических» штрафов для водителей

Напомним, что с 1 июля 2019 года с целью «оздоровить» экологическую ситуацию в нашей стране в ПДД прописали новые знаки. Эти знаки, коих на дорогах еще не видно, запрещают въезд «грязным» авто (с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2») в определенные зоны. Какие районы будут «охранять» новые указатели, пока официально не определили. Но, по некоторым данным, первыми бстанут Москва и Санкт-Петербург в пределах кольцевых дорог, куда не разрешат проезд автомобилям классов «Евро‑0» и «Евро‑1».

Если инициатива вступи в силу, то этой вышеупомянутой половине, а еще тем, чьи авто действительно оснащены неэкологичными моторами, просто-напросто запретят въезд в определенные районы. То есть часть россиян с невысокими доходами не смогут свободно передвигаться по своему родному городу на собственных колесах.

Кстати, весной прошлого года, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», начали задумываться о штрафах для нарушителей границ будущих «зеленых» районов. Судя по всему, взыскания окажутся немалыми, далеко ушедшими от минимальных. И если учесть, что более половина российского автопарка — старше 12-и лет, запрет на въезд определенные локации сможет принести бюджетам всех уровней дивиденды, сопоставимые с доходом от камер фото- и видеофиксации. «Машинное доение» автовладельцев продолжается…