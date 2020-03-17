Что сделать, чтобы диски не прикипали к ступицам?

Общие рекомендации касаются нанесения смазки на элементы системы выпуска (шпильки коллекторов, гайки и т. д.), резьбы датчиков кислорода (лямбда-зонды), которые устанавливаются в определенные точки выпускного тракта. При обслуживании двигателя мастера СТО наносят медную смазку на резьбовую часть свечей зажигания и накаливания (дизельные двигатели). Важно — состав не должен попасть на керамический изолятор и активный элемент лямбда-зонда, так как медь отлично проводит электрический ток. Медную смазку наносят на ступичную часть и болты крепления колес для того, чтобы исключить «прикипание» дисков и крепежа.
Правда здесь есть свои ограничения. В частности, ряд автопроизводителей запрещает смазывать крепеж колес. А если колеса легкосплавные, то контакт с медной смазкой может вызвать коррозию (гальваническая пара) их ступичной части, если…. смазка не имеет в своем составе специальную антикоррозионную добавку. Например, в составе медной смазки ASTROhim есть компоненты, которые препятствуют развитию коррозионных процессов. Кстати, эта смазка производится в форме аэрозоля, что значительно упрощает ее применение. Баллончики комплектуются специальной форсункой, особенностью которой является равномерное нанесение / распыление материала тонким слоем. При этом смазка не стекает с вертикальной поверхности. При необходимости можно нанести два-три тонких слоя смазки добившись нужной толщины и исключить перерасход материала.
Отметим также, что в состав смазки ASTROhim входит мелкодисперсный порошок 100%-ой меди. Это очень важно, так как только чистая медь обладает необходимой пластичностью, гарантируя смазку деталей без повреждения их поверхностей при контакте (пример — резьба гайки и болта/ шпильки). В состав смазок-конкурентов нередко входят сплавы меди, которые обходятся заметно дешевле чистого металла, но уступают ему по своим свойствам. Медь должна быть не только чистой, но и мелкодисперсной — металл обязан покрыть всю защищаемую площадь как говорится чешуйка к чешуйке.
Что касается основы смазки, то, по сути, нет никакой разницы,какая она будет — минеральная, синтетическая, кремнийорганическая. Ее главная задача распределить мелкодисперсную медь по наносимой поверхности. Для этого в ней должны присутствовать соответствующие компоненты.
Ни один, даже самый современный смазочный материал не сможет на 100% выполнить свои функции, если он будет нанесен на неподготовленную поверхность. Перед тем как нанести медную смазку необходимо удалить с обрабатываемой поверхности грязь, иные смазочные материалы и окислы. Для этого используем химические методы — так называемые «очистители тормозов». Рыхлую ржавчину удаляем механическим способом — стальной щеткой.
Если не выполнить обработку поверхности, то это не позволит медной смазке равномерно укрыть и защитить поверхность.