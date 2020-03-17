Что сделать, чтобы диски не прикипали к ступицам?

Общие рекомендации касаются нанесения смазки на элементы системы выпуска (шпильки коллекторов, гайки и т. д.), резьбы датчиков кислорода (лямбда-зонды), которые устанавливаются в определенные точки выпускного тракта. При обслуживании двигателя мастера СТО наносят медную смазку на резьбовую часть свечей зажигания и накаливания (дизельные двигатели). Важно — состав не должен попасть на керамический изолятор и активный элемент лямбда-зонда, так как медь отлично проводит электрический ток. Медную смазку наносят на ступичную часть и болты крепления колес для того, чтобы исключить «прикипание» дисков и крепежа.

Правда здесь есть свои ограничения. В частности, ряд автопроизводителей запрещает смазывать крепеж колес. А если колеса легкосплавные, то контакт с медной смазкой может вызвать коррозию (гальваническая пара) их ступичной части, если…. смазка не имеет в своем составе специальную антикоррозионную добавку. Например, в составе медной смазки ASTROhim есть компоненты, которые препятствуют развитию коррозионных процессов. Кстати, эта смазка производится в форме аэрозоля, что значительно упрощает ее применение. Баллончики комплектуются специальной форсункой, особенностью которой является равномерное нанесение / распыление материала тонким слоем. При этом смазка не стекает с вертикальной поверхности. При необходимости можно нанести два-три тонких слоя смазки добившись нужной толщины и исключить перерасход материала.