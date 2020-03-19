Как не заразиться коронавирусом на автомойке и АЗС

Подавляющее большинство заболевших коронавирусом стали его жертвами после контакта с носителями в момент рукопожатия, поцелуя и нахождения в одном помещении. В личном транспорте человек изолирован от других людей, поэтому для автомобилистов риск подхватить заразу много ниже.
Однако в жизни водителей есть мойки, заправки, автосервисы и другие потенциально опасные «локации». Эксперты «АвтоВзгляда» дают несколько советов, как во времена бушующей пандемии обезопасить себя от рисков.
Отправляя машину на мойку, вы пускаете в свой личный автомобиль людей, каждый день моющих десятки машин десятков владельцев. Поэтому лучшей защитой от возможной инфекции станут мойки самообслуживания. Так фактически до нуля можно сократить число посторонних, которые могут вступать в контакт с вами и вашим автомобилем.
Поскольку главное во всем происходящем — это не только снизить панику, но и частоту контактов с другими людьми, этой возможностью нужно пользоваться всегда. В том числе и на АЗС. Уже достаточно давно работают мобильные приложения, позволяющие заправляться, не выходя из машины. Например, «Яндекс.Заправки», «Газпромнефть», «Лукойл», «BP» и «Тинькофф».
— Когда из главных рекомендаций врачей — сократить взаимодействия с другими людьми, бесконтактная оплата в «офлайне» начинает играть важную роль. Мы видим рост бесконтактных заправок на АЗС — 5% от недели к неделе. А с прошлой среды через наш сервис число заправок и залитого бензина увеличилось на 20%, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе «Яндекс.Заправки».
Автовладельцу достаточно выбрать колонку и тип бензина, совершить оплату через Apple Pay или Android Pay. Кстати, помимо безопасности, это еще и экономит время — использование подобного софта позволяет сократить время, ведь не нужно стоять в очереди, а после оплаты еще и заливать горючее в авто.
– Самое важное, что сейчас можно сделать, — проявить ответственность, не приближаться к людям на улице, предпочитать автомобили общественному транспорту, — поделился рекомендациями с порталом «АвтоВзгляд» педиатр Федор Катасонов.
Еще раз настоятельно рекомендуем не поддаваться панике. Давайте не будем доводить ситуацию до уровня Германии, где автомобилисты начали скупать топливо на АЗС, меняя опасность заражения коронавирусом на риск взлететь на воздух от взрывоопасных канистр, которыми забиты машина, жилплощадь и гараж. Лучше соблюдайте спокойствие и не забывайте о личной гигиене.