Как не заразиться коронавирусом на автомойке и АЗС

Подавляющее большинство заболевших коронавирусом стали его жертвами после контакта с носителями в момент рукопожатия, поцелуя и нахождения в одном помещении. В личном транспорте человек изолирован от других людей, поэтому для автомобилистов риск подхватить заразу много ниже.

Однако в жизни водителей есть мойки, заправки, автосервисы и другие потенциально опасные «локации». Эксперты «АвтоВзгляда» дают несколько советов, как во времена бушующей пандемии обезопасить себя от рисков.

Отправляя машину на мойку, вы пускаете в свой личный автомобиль людей, каждый день моющих десятки машин десятков владельцев. Поэтому лучшей защитой от возможной инфекции станут мойки самообслуживания. Так фактически до нуля можно сократить число посторонних, которые могут вступать в контакт с вами и вашим автомобилем.