Genesis готовит к премьере еще один кроссовер

Совершенно новый Genesis GV70, построенный на одной платформе со спорт-седаном G70, получит купеобразный силуэт.

Судя по фото, опубликованным на сайте TheKoreanCarBlog, салон автомобиль унаследует от недавнего дебютанта — более габаритного кроссовера марки. А вот экстерьер он получит самобытный.

Южнокорейский конкурент Audi Q5 и BMW X3 предстанет перед публикой во втором квартале 2020 года и будет, повторимся, вторым паркетником Genesis. Но не последним, как утверждают корейские журналисты — флагманский кроссовер с вероятным названием GV90 уже не за горами.