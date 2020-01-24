Genesis готовит к премьере еще один кроссовер

Фото: Genesis
Не успел первый в продуктовой линейке южнокорейского бренда кроссовер Genesis GV80 выйти на рынок, как на подходе — второй. Премьера новинки, снова попавшей в объективы шпионских фотокамер, ожидается в этом году.

Совершенно новый Genesis GV70, построенный на одной платформе со спорт-седаном G70, получит купеобразный силуэт.

Судя по фото, опубликованным на сайте TheKoreanCarBlog, салон автомобиль унаследует от недавнего дебютанта — более габаритного кроссовера марки. А вот экстерьер он получит самобытный.

Южнокорейский конкурент Audi Q5 и BMW X3 предстанет перед публикой во втором квартале 2020 года и будет, повторимся, вторым паркетником Genesis. Но не последним, как утверждают корейские журналисты — флагманский кроссовер с вероятным названием GV90 уже не за горами.

  • Фото: TheKoreanCarBlog
  • Фото: TheKoreanCarBlog

В обозримом будущем Genesis, помимо вышеупомянутой парочки авто класса SUV, выпустит обновленные G70 и G80.

Однако и это еще не все сюрпризы от бренда: ожидается, что в продуктовой линейке появится компактный хетчбэк Genesis Mint, а также спорткупе, построенное из концепткара Essentia.

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24 января 2020
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