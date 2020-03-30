Первое знакомство с седаном Genesis G80 нового поколения

Новый Genesis G80 построили на той же «тележке», что и первый кроссовер GV80, дебютировавший в середине января 2020 года. Седан растянулся в длину на 4995 мм, прибавив 5 мм. В ширину авто доходит до 1925 мм (+35 мм) при высоте в 1465 мм (-15 мм) и колесной базе в 3010 мм. Последняя осталась прежних размеров. Кроме того, благодаря свежей архитектуре новинка сбросила более 100 кг веса.

Третий G80 оснастили двумя бензиновыми моторами — на выбор покупателя: 2,5-литровым мощностью 304 л. с. и 380-сильный V6 объемом 3,5 л. Имеется в моторной линейке и дизель на 2,2 л, выдающий 210 «лошадей». В пару к движкам определили восьмиступенчатый «автомат», распределяющий тягу как на заднюю ось, так и на все колеса.

Внешность, выполненную в одном стиле с паркетником, корейцы рассекретили еще до премьеры: авто щеголяет пятиугольной решеткой радиатора Crest Grill, многоэтажной оптикой и светодиодным продолжением дневных ходовых огней на передних крыльях. «Четырехдверке» от кроссовера достались и фонари.