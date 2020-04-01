Какие китайские автомобили покупали в России лучше всего

Первую десятку самых продаваемых «поднебесных» авто по-прежнему открывает паркетник Geely Atlas: модель за январь-февраль, по данным «Автостата», разлетелось тиражом в 1053 экземпляров. Стоит отметить, лидер, чей ценник стартует от 1 169 990 рублей — не самый дешевый автомобиль в рейтинге.

Вторую строчку, наступая на пятки «Атласу», занял Haval F7 — кроссовер, вышедший на рынок летом 2019 года. За него рублем проголосовали 1016 россиян. Не стало бы неожиданностью, если этот автомобиль с более внушительным прайсом в 1 489 000 «целковых» вырвался на первое место, если бы не коронавирус и падение рубля: продажи «Хавэйл» в этом году выросли сразу на 174%.

Первую тройку замыкает Haval H6 с показателем в 819 единиц, а за ним следует Changan CS35 Plus, набравший 516 голосов. Компактные кроссоверы оцениваются в 1 148 000 и 1 159 900 соответственно.

Пятым пунктом идет самый дешевый из десятки Chery Tiggo 4 (516 штук, 949 900 рублей). А остальные позиции в ТОП-10 по порядку заняли: Geely Emgrand X7 (337 автомобилей, 999 990 рублей), купеобразный кроссовер Haval F7x (331 машина, 1 589 000 «деревянных»), Chery Tiggo 7 (187 штук, от 1 219 900), DFM AX7 (168 кроссоверов, 1 229 000 рублей) и Haval H2 (159 паркетников, от ₽1 128 000).