Официально представлен новый Land Rover Defender

На старте продаж Land Rover Defender будет представлен только в версии 110, позже у дилеров появится внедорожник в варианте 90 с укороченной колесной базой. В 2020 году модель выйдет в кузове пикап. Автомобиль предложат в 128 странах мира, в том числе и в России.

Для тех, кто предпочитает внедорожники с двигателями на тяжелом топливе имеются — на выбор — два битурбированных дизеля мощностью 200 и 240 л. с. с максимальным крутящим моментом в 430 Нм.

Есть в моторной линейке и бензиновые агрегаты: 300-сильная «четверка» с наддувом и «шестерка» с отдачей в 400 «лошадей», дополненная «мягким» гибридом. Позднее перечень доступных моторов пополнится подзаряжаемой гибридной силовой установкой на те же 400 сил. Все двигатели работают вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» ZF, двухступенчатой «раздаткой» и, конечно, системой полного привода.