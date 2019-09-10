Официально представлен новый Land Rover Defender

Фото: Land Rover
На распахнувшем свои двери Франкфуртском автосалоне британцы представили Land Rover Defender нового поколения. «Вездеход» потерял рамную конструкцию, но сохранил внедорожные качества.
Светлана Ермолаева

На старте продаж Land Rover Defender будет представлен только в версии 110, позже у дилеров появится внедорожник в варианте 90 с укороченной колесной базой. В 2020 году модель выйдет в кузове пикап. Автомобиль предложат в 128 странах мира, в том числе и в России.

Для тех, кто предпочитает внедорожники с двигателями на тяжелом топливе имеются — на выбор — два битурбированных дизеля мощностью 200 и 240 л. с. с максимальным крутящим моментом в 430 Нм.

Есть в моторной линейке и бензиновые агрегаты: 300-сильная «четверка» с наддувом и «шестерка» с отдачей в 400 «лошадей», дополненная «мягким» гибридом. Позднее перечень доступных моторов пополнится подзаряжаемой гибридной силовой установкой на те же 400 сил. Все двигатели работают вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» ZF, двухступенчатой «раздаткой» и, конечно, системой полного привода.

Свежий «Деф», созданный по мотивам концепта восьмилетней давности DC100, получил сверхпрочное ЛКП новой разработки, три эксклюзивных оттенка для кузова и колесные диски в 12-ти версиях дизайна.

Салон длиннобазной новинки предложат в трех вариантах: на пять, шесть или семь человек, А его багажник сможет вместить 2380 л поклажи при сложенном втором ряде кресел. Defender 90 будет исключительно пяти- или шестиместным.

Стоит напомнить, что Land Rover Defender, которому в штатном исполнении по зубам брод глубиной до 900 мм, прошел неприлично большое количество тестов на выносливость песчаными дюнами, ледяными, заснеженными и каменистыми дорогами.

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10 сентября 2019
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