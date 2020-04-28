Почему водителю важно знать, что означают цветные полосы и метки на шинах

Цветная маркировка имеется на каждой шине. Она наносится на заводе при производстве покрышки. Ведь очень важно сделать так, чтобы установить протекторную ленту на шину ровно и без перекосов. Вот поэтому на еще пока сырую протекторную ленту и наносят цветные полоски. Автоматика ориентируется на них для центовки ленты на шине. После вулканизации эти полосы остаются. На них начинают ориентироваться логисты на складе готовой продукции. Ведь шины приходят туда огромными шеренгами, потому узнать типоразмер и модель покрышки без подсказки трудно.
На цветные линии неплохо обращать внимание и покупателю новой «резины». Дело в том, что покрышки часто продают вразнобой. Нередко встречаются ситуации, когда шины, произведенные в разные годы, собирали в один комплект и предлагали доверчивым людям. А ведь лучше всего установить на автомобиль покрышки из одной партии. Тут и могут помочь полоски. Если на шинах они идентичны, это косвенный признак того, что резину выпустили в одно время. При этом, нелишним будет осмотреть и боковину шин, где написана дата производства.
Дальше обращаем внимание на точки. Красная метка означает место с самым большим радиусом. Дело в том, что покрышка не бывает идеальной и какая-то часть протектора выше, чем ее остальная рабочая зона. Это может помочь при шиномонтаже. Мастер установит шину так, чтобы красная точка была напротив легкой зоны обода, которая обозначается буквой «L». Если такого обозначения нет, то сначала нужно отдельно прокрутить диск, чтобы ее найти, а это уже долгая процедура. Но таким образом можно максимально снизить биение колеса.
Ну а желтые точки указывают на самые легкие места резины. При монтаже на диск, эта метка должна быть рядом с легкой зоной обода, или ее нужно совместить с ниппелем. Это позволит установить на колесо меньше грузиков, то есть лучше отбалансировать колесо.
Белые же круги на шине ставят в тех местах, где отклонение радиальной силы минимально. То есть это самое гибкое место покрышки. При монтаже такая метка так же должна располагаться напротив самой легкой зоны обода.