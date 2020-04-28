Почему водителю важно знать, что означают цветные полосы и метки на шинах

Цветная маркировка имеется на каждой шине. Она наносится на заводе при производстве покрышки. Ведь очень важно сделать так, чтобы установить протекторную ленту на шину ровно и без перекосов. Вот поэтому на еще пока сырую протекторную ленту и наносят цветные полоски. Автоматика ориентируется на них для центовки ленты на шине. После вулканизации эти полосы остаются. На них начинают ориентироваться логисты на складе готовой продукции. Ведь шины приходят туда огромными шеренгами, потому узнать типоразмер и модель покрышки без подсказки трудно.

На цветные линии неплохо обращать внимание и покупателю новой «резины». Дело в том, что покрышки часто продают вразнобой. Нередко встречаются ситуации, когда шины, произведенные в разные годы, собирали в один комплект и предлагали доверчивым людям. А ведь лучше всего установить на автомобиль покрышки из одной партии. Тут и могут помочь полоски. Если на шинах они идентичны, это косвенный признак того, что резину выпустили в одно время. При этом, нелишним будет осмотреть и боковину шин, где написана дата производства.