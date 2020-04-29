Volkswagen начал принимать автомобили на ТО бесконтактным способом

Новый сервис Volkswagen предполагает бесплатную доставку автомобиля в сертифицированный техцентр и обратно для гарантийных работ, регламентного ТО и обычного ремонта. Записаться можно по телефону или онлайн, согласование деталей обслуживания происходит через мобильное приложение Volkswagen Service, а акт осмотра авто отправляется на электронную почту клиента.

Услуга доступна в разных регионах России: на сегодняшний день в нашей стране в режиме сервиса работает около 100 дилерских центров. Правда, если дилер, где обслуживается авто, пока не функционирует, владельцу придется все же уведомить сервисменов о том, что пришла пора проводить гарантийное ТО, а после дождаться снятия ограничительных мер. В этом случае «перепробег» не повлияет на гарантию.

Между тем, пандемия коронавируса и мировое падение автомобильных продаж не мешает абсолютному бестселлеру бренда — кроссоверу Volkswagen Tiguan — готовиться к обновлению, проходя дорожные тесты и интригуя первыми тизерами. Предполагается, что в нашу страну новинка приедет в 2021 году.