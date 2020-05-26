Рассекречен салон нового Mercedes-Benz C-класса

Напомним, что некоторые подробности о будущем C-Class открылись еще в прошлом году. Авто соберут на облегченной «тележке» из алюминиевого сплава MRA2. Помимо традиционных дизельных и бензиновых ДВС — четырехцилиндровых и «шестерок», автомобиль обзаведется и гибридными силовыми установками.

Ходят слухи, что четырехлитровый битурбированный V8, приводящий сегодня в движение, например, Mercedes-AMG C 63 S, заменят на более экономичный и экологичный бензин-электрический агрегат, включающий наддувную «четверку» объемом 2 л, суммарной мощностью 500 л. с.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», первым дебютирует, как автомобиль 2021 модельного года, новый Mercedes-Benz C-класса в кузове седан. За ним последует универсал. А после «подтянутся» купе и кабриолет. Но это произойдет, по некоторым данным, в 2021-м и в 2022-м годах.