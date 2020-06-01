Новый Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником и получит вариатор

Будущий Toyota Land Cruiser Prado, если верить инсайдерским данным, опубликованным китайским изданием Autohome, построят на «тележке» TNGA. Автомобиль потеряет рамную конструкцию и превратится в кроссовер. При этом модель изменится в габаритах, достигнув в длину 4830 мм (-10 мм), в ширину — 1880 мм (-5 мм) при высоте 1850 мм (-45 мм).

Японские инженеры увеличат жесткость кузова и разместят центр тяжести ниже, чем у предшественника. Кроме того, Land Cruiser Prado обзаведется совершенно новым дизайном, а вместе с тем получит более обтекаемые формы. Авто будет щеголять современным интерьером с продвинутой цифровой «приборкой», большим экраном мультимедийного комплекса и атмосферной подсветкой.