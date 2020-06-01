Новый Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником и получит вариатор

Фото: Toyota
На подходе смена поколения внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. В Сети появились свежи сведения о новинке. И они, к сожалению, не утешительны для поклонников «вездехода». Какие изменения ждут модель, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Будущий Toyota Land Cruiser Prado, если верить инсайдерским данным, опубликованным китайским изданием Autohome, построят на «тележке» TNGA. Автомобиль потеряет рамную конструкцию и превратится в кроссовер. При этом модель изменится в габаритах, достигнув в длину 4830 мм (-10 мм), в ширину — 1880 мм (-5 мм) при высоте 1850 мм (-45 мм).

Японские инженеры увеличат жесткость кузова и разместят центр тяжести ниже, чем у предшественника. Кроме того, Land Cruiser Prado обзаведется совершенно новым дизайном, а вместе с тем получит более обтекаемые формы. Авто будет щеголять современным интерьером с продвинутой цифровой «приборкой», большим экраном мультимедийного комплекса и атмосферной подсветкой.

  • На фото Toyota Land Cruiser Prado 2018 модельного года
  • На фото Toyota Land Cruiser Prado 2018 модельного года

Что же касается моторов, то новый «Прадик» вооружат 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 205 л. с. и 177-сильным турбодизелем — на выбор. В пару к моторам определят вариатор. Но эти спецификации, скорее всего, касаются ранка Поднебесной.

Напомним, сегодня Toyota Land Cruiser Prado — полноценный внедорожник, построенный на той же платформе, что и Land Cruiser 200. В России в арсенале «вездехода» имеется 2,7-литровый мотор мощностью 163 л. с. и 249-сильная «шестерка» объемом 4 л, «питающиеся» бензином. Первый трудится в паре с пятиступенчатой «механикой» либо с шестискоростной АКП, второй работает исключительно с «автоматом». Кроме того, авто комплектуется дизелем на 177 сил, агрегатированным с автоматической коробкой передач.

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1 июня 2020
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