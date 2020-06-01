Новый Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником и получит вариатор

Будущий Toyota Land Cruiser Prado, если верить инсайдерским данным, опубликованным китайским изданием Autohome, построят на «тележке» TNGA. Автомобиль потеряет рамную конструкцию и превратится в кроссовер. При этом модель изменится в габаритах, достигнув в длину 4830 мм (-10 мм), в ширину — 1880 мм (-5 мм) при высоте 1850 мм (-45 мм).
Японские инженеры увеличат жесткость кузова и разместят центр тяжести ниже, чем у предшественника. Кроме того, Land Cruiser Prado обзаведется совершенно новым дизайном, а вместе с тем получит более обтекаемые формы. Авто будет щеголять современным интерьером с продвинутой цифровой «приборкой», большим экраном мультимедийного комплекса и атмосферной подсветкой.
Что же касается моторов, то новый «Прадик» вооружат 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 205 л. с. и 177-сильным турбодизелем — на выбор. В пару к моторам определят вариатор. Но эти спецификации, скорее всего, касаются ранка Поднебесной.
Напомним, сегодня Toyota Land Cruiser Prado — полноценный внедорожник, построенный на той же платформе, что и Land Cruiser 200. В России в арсенале «вездехода» имеется 2,7-литровый мотор мощностью 163 л. с. и 249-сильная «шестерка» объемом 4 л, «питающиеся» бензином. Первый трудится в паре с пятиступенчатой «механикой» либо с шестискоростной АКП, второй работает исключительно с «автоматом». Кроме того, авто комплектуется дизелем на 177 сил, агрегатированным с автоматической коробкой передач.