Какой внедорожник надежнее: новый УАЗ «Патриот» или 20-летний Toyota Land Cruiser

УАЗ «Патриот» — один из немногих российских внедорожников, представленных сегодня на рынке новых автомобилей. Честно говоря, «проходимцев» отечественных брендов крупносерийной сборки можно пересчитать по пальцам одной руки — вышеупомянутый Patriot, UAZ Hunter и LADA 4x4. В эту категорию теперь попадает и Chevrolet Niva, в конце 2019 года полностью перешедшая под крыло АВТОВАЗа.

Отметим, что УАЗ «Патриот» — еще и единственный российский внедорожник, на чьем вооружении имеется автоматическая коробка передач. Ценник с таким агрегатом стартует от 1 034 000 рублей. В оппоненты «россиянину» мы выбрали Toyota Land Cruiser. За миллион на «вторичке» можно найти «Крузак» 100 серии 2000—2006 годов выпуска с пробегом от 200 000 до 480 000 км.

Двигатель

Итак, на вторичном рынке Toyota Land Cruiser начала 2000-х предлагает небольшой ассортимент двигателей — 4,7-литровый бензиновый мощностью 235 л. с. или 204-сильный дизель объемом 4,2 л. Оба в подавляющем большинстве случаев работают с АКП. Встречается и «механика», но очень редко. Расход топлива первого в смешанном цикле по паспорту достигает 16,3 л на сотню, второй «ест» 11,1 л.