Какой внедорожник надежнее: новый УАЗ «Патриот» или 20-летний Toyota Land Cruiser

Фото: UAZ, Toyota
Вечный вопрос: что лучше — новый УАЗ «Патриот» или старый «Крузак» — по сей день остается без однозначного ответа. Особенно он актуален, если бюджет на покупку машины весьма ограничен. И у одного, и у второго вариантов есть свои плюсы и минусы. Портал «АвтоВзгляд» все же решил разобраться, какой «вездеход» надежнее и вкуснее — гарантийный UAZ Pаtriot или подержанный, а точнее, сильно подержанный Toyota Land Cruiser за те же деньги. Исследования вас удивят…

УАЗ «Патриот» — один из немногих российских внедорожников, представленных сегодня на рынке новых автомобилей. Честно говоря, «проходимцев» отечественных брендов крупносерийной сборки можно пересчитать по пальцам одной руки — вышеупомянутый Patriot, UAZ Hunter и LADA 4x4. В эту категорию теперь попадает и Chevrolet Niva, в конце 2019 года полностью перешедшая под крыло АВТОВАЗа.

Отметим, что УАЗ «Патриот» — еще и единственный российский внедорожник, на чьем вооружении имеется автоматическая коробка передач. Ценник с таким агрегатом стартует от 1 034 000 рублей. В оппоненты «россиянину» мы выбрали Toyota Land Cruiser. За миллион на «вторичке» можно найти «Крузак» 100 серии 2000—2006 годов выпуска с пробегом от 200 000 до 480 000 км.

Двигатель

Итак, на вторичном рынке Toyota Land Cruiser начала 2000-х предлагает небольшой ассортимент двигателей — 4,7-литровый бензиновый мощностью 235 л. с. или 204-сильный дизель объемом 4,2 л. Оба в подавляющем большинстве случаев работают с АКП. Встречается и «механика», но очень редко. Расход топлива первого в смешанном цикле по паспорту достигает 16,3 л на сотню, второй «ест» 11,1 л.

  • UAZ Patriot
  • Toyota Land Cruiser 100

Моторы, которые устанавливали на «сотки» тех лет считаются надежными и ресурсными, способными проехать 1 000 000 км без капремонта. Конечно, пробег почти в 500 000 км — огромный минус б/у внедорожника, но эти двигатели пройдут еще столько же. Несомненно, по нынешним стандартам их никак нельзя назвать экологичными. Кроме того, они еще и слишком много «жрут».

Если говорить о «Патриоте», то под капотом у него спрятался безальтернативный бензиновый двигатель 2,7 л, развивающий до 149,6 силы. По мнению механиков, двигатель — ремонтопригодный, точнее говоря, его могут отремонтировать практически в любом автосервисе. И не надо забывать о том, что только что купленный «проходимец» находится еще и на гарантии. Однако не стоит ожидать и того, что этот мотор «пробегает» те же самые 500 000 км без проблем.

  • UAZ Patriot
  • Toyota Land Cruiser 100

Коробка переключения передач

КПП и у Toyota Land Cruiser, и у «Патриота» считаются крайне живучими, разумеется, при своевременном обслуживании. Недаром именно «джиэмовской» разработки АКП российского «вездехода», по отзывам владельцев, можно назвать самым надежным агрегатом в автомобиле.

К сожалению, про «раздатку» сказать такого нельзя. Несмотря на регулярные доработки раздаточной коробки «россиянина», достичь уровня японской конструкции ей пока так и не удалось.

Кузов

Здесь двух мнений быть не может: качество кузовного железа и покраски «Крузака» и 20-летней давности на порядок выше, нежели у новенького Patriot. Даже те, кто доволен отечественным «проходимцем», жалуются на то, что кузов очень быстро начинает цвести.

  • UAZ Patriot
  • Toyota Land Cruiser 100

Салон

Современная мультимедийная система и камера заднего вида не спасла УАЗ «Патриот» от низкого качества отделки и «сверчков», которые проявляются чуть ли не после первой пары тысяч километров пробега.

Если говорить о салоне «Ленд Крузера», то 20-летний рабочий стаж не может пройти бесследно. Вторичка — есть вторичка: потертые поверхности руля, кресел, ручек, кнопок и рычага КПП — это минимальные внешние недочеты, с которыми придется мириться новому владельцу «бэушки». Но есть и другая сторона медали — это выверенная годами эргономика «японца», на сегодняшний день, правда, выглядящая заметно устаревшей.

Потеря в цене

В среднем на вторичном рынке после трехлетнего владения UAZ Patriot становится дешевле почти вдвое, чего нельзя сказать об автомобилях Toyota. Конечно, новый Land Cruiser тоже теряет в цене, но далеко не так сильно. Но мы говорим о подержанном, а он при должном обслуживании и через три года будет стоить практически так же, как и стоил.

  • UAZ Patriot
  • Toyota Land Cruiser 100

ЧТО В ИТОГЕ?

Какой автомобиль выбрать, каждый решает сам. Здесь лишь стоит добавить, что в обслуживании, судя по всему, даже новый Patriot обойдется несколько дороже, нежели японский «старичок».

И речь идет не о плановых ТО: стоимость такого обслуживания соизмерима у обоих претендентов. С учетом того, конечно, что «Патриот» в первое время для сохранения гарантии, придется возить к «официалам», а для Land Cruiser с пробегом будет не зазорно выбрать и несертифицированный сервис.

Факт остается фактом: через некоторое время эксплуатации «уазовский» внедорожник будет отличаться от «Крузака» куда более частыми поломками.

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29 мая 2020
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