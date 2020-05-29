Новый кроссовер Nissan Kicks заменит в России старичка Terrano

На днях представителеи Nissan заявили, что на российский рынок в обозримом будущем прибудут новые версии популярных у нас Qashqai и X-Trail, а также не очень популярного — Murano. Куда же, спрашивается, делся двоюродный брат Renault Duster — Nissan Terrano?

Как мы знаем, его преемником на ряде рынков стал компактный и амбициозный кроссовер с не менее кричащим названием Kicks и турбомотором от Renault Arkana. Рискнем предположить, что именно он заменит в российской продуктовой линейке бренда старину Terrano.

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский, «в этом сегменте SUV точно кое-что будет, но вот что — пока секрет».

– До момента смены поколений Nissan Terrano продолжит продаваться, и в ближайшее время модель с российского рынка не уйдет, — добавил в беседе с корреспондентом портала с «АвтоВзгляд» официальный представитель японской марки.