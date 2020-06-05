Какие автомобили чаще всего покупают в России в кризис

В мае рынок новых авто рухнул на 51,8% по сравнению с показателем 2019 года. «Легковушки» и легкая коммерческая техника разошлась общим тиражом в 63 033 экземпляра. Стоит отметить, что в апреле кривая продаж опустилась сразу на 72,4%. Так что падение несколько замедлилось, но до прошлогоднего уровня еще как до звезд.

Самым продаваемым автомобилем, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), стала LADA Granta: за нее рублем проголосовали 5726 россиян, снизив реализацию на 48,4%. Второе место заняла LADA Vesta с результатом в 4475 автомобилей и отрицательной динамикой в 49,3%.

Тройку лидеров по популярности замыкает KIA Rio, ставший по совместительству еще и самой продаваемой иномаркой и ушедший в руки покупателей в количестве 3655 единиц (-56,3%). На четвертой строчке разместился кроссовер Hyundai Creta (3243 экземпляра, −43,9%), а на пятой — Volkswagen Polo (2158 машин, −56,2%).