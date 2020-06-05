Какие автомобили чаще всего покупают в России в кризис

В мае рынок новых авто рухнул на 51,8% по сравнению с показателем 2019 года. «Легковушки» и легкая коммерческая техника разошлась общим тиражом в 63 033 экземпляра. Стоит отметить, что в апреле кривая продаж опустилась сразу на 72,4%. Так что падение несколько замедлилось, но до прошлогоднего уровня еще как до звезд.
Самым продаваемым автомобилем, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), стала LADA Granta: за нее рублем проголосовали 5726 россиян, снизив реализацию на 48,4%. Второе место заняла LADA Vesta с результатом в 4475 автомобилей и отрицательной динамикой в 49,3%.
Тройку лидеров по популярности замыкает KIA Rio, ставший по совместительству еще и самой продаваемой иномаркой и ушедший в руки покупателей в количестве 3655 единиц (-56,3%). На четвертой строчке разместился кроссовер Hyundai Creta (3243 экземпляра, −43,9%), а на пятой — Volkswagen Polo (2158 машин, −56,2%).
Кстати, Polo в России сменил поколение, продажи новинки стартовали в середине мая. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», модель поменяла тип кузова с седана на лифтбэк, получила новую внешность и оставила старые моторы. На рынке сегодня представлено авто как в новом так и в дореформенном варианте.
На шестой позиции прописался универсал LADA Largus (1981 машина, −61,8%). На седьмой — Hyundai Solaris (1924 автомобиля, −63,6%). К слову сказать, корейский «бюджетник» в наших краях пережил небольшой фейслифтинг и обзавелся новым дизайном и мультимедийным комплексом.
Далее по порядку в ТОП-10 расположились: LADA 4x4 (1664 внедорожника, −30,4%), Renault Duster (1470 паркетников, −55,2%) и седан Renault Logan (1396 авто, −39,4%). Отметим, что в рейтинг продаж попал и дорогостоящий Toyota Land Cruiser Prado (967 единиц, −10,3%), заняв 17 место и немного уступив бюджетному внедорожнику Chevrolet Niva (1083 машины).