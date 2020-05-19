Новая LADA Granta Cross: первый русский автомобиль для апокалипсиса

Если самоизолироваться дома, то под давлением таких новостей, кроме как поддаться панике и унынию вам ничего не светит. Для себя мы твердо решили, что изолироваться надо, но делать это нужно без ущерба для психики. А тут еще LADA Granta Cross оказалась совершенно кстати на длительном тесте. Так что пакуем вещи, и отправляемся на поиски лучших мест для карантина.
Поскольку меры по соблюдению режима повышенной готовности и рвение следить за их выполнением у стражей порядка в разных регионах отличаются, дабы не злить последних, на изоляцию мы отправились в Подмосковье. Пропуска в московском регионе едины, да и заповедных мест здесь еще хватает. И если хоть немного ориентируешься на местности и умеешь работать с картами, найти уединенный уголок живой природы не составит труда.
Для подобных прогулок, разумеется, лучше иметь полноприводный автомобиль. И хотя LADA Granta Cross не имеет привода на все колеса, в ее внедорожном арсенале тоже кое-что имеется.
Единственный, оставшийся на российском рынке «универсал» с приставкой Cross, играет в модном ныне сегменте вседорожников. Для этого его приподняли над землей на 198 мм и «одели» в защитный пластик. Получилось действительно стильно и не двусмысленно. На таком можно смело съезжать с асфальта, не боясь веток, камней и торчащих из земли корней. Впрочем, нужно еще доехать до района предполагаемой изоляции по дорогам общего пользования, на которых, стоит признать, «сарайчик» весьма порадовал повадками и задорностью своего характера.
Под капотом универсала 106-сильный 16-клапанный двигатель, за переключения передач отвечает 5-ступенчатая «механика». Есть еще 87-сильный «восьмиклапаник» того же объема, но на наш взгляд, не стоит экономить на удовольствии. Тем более, что старший мотор способен его доставить.
Пара «двигатель-коробка» подобраны и настроены идеально, как для асфальта, так и для бездорожья. В городе и за его пределами мотор порадовал динамикой, позволяя чувствовать себя на равных с другими участниками движения. Мотор отлично крутится, выходя на оптимальные обороты, и весьма чутко реагирует на педаль газа, что удобно, когда обгоняешь вереницу фур, то покидая, то вновь встраиваясь в поток.
При этом в работе коробки никаких провалов. Рычаг имеет короткий и точный ход, передачи включаются идеально, а передаточные числа подобраны так, чтобы подчеркнуть эластичность двигателя — в городе мы не раз ловили себя на мысли, что включив третью передачу, следующий раз хватаешься за рычаг переключения, лишь останавливаясь на светофорах. С такой «механикой» никакой «автомат», и уж тем более однодисковый «робот» не нужны.
К управляемости «сарайчика» и работе его подвески тоже никаких претензий. Еще бы: кому, как не «вазовцам» разбираться в тонкостях настроек, когда задача стоит создать отечественный вседорожник с бронебойной подвеской, предназначенной для асфальта и его жалкого подобия в регионах.
А вот к эргономике водительского места вопросы есть. Например, кресла универсала, которому нет еще и года, напрашиваются на конструктивное обновление. Например, водительское и пассажирское сиденья спереди имеют неудобно выпуклую спинку. Они не обнимают седока, а словно отталкивает его. А задний диван, ввиду небольших размеров колесной базы универсала, тесен и имеет излишне вертикальные спинки, на которых долго без разминки не протянешь. Впрочем, наш маршрут как раз из коротких, и за 50 км пути устать, точно не успеешь.
Оправдывает ли Granta Cross звание «универсал» с точки зрения перевозки грузов? Пожалуй, лишь частично. Размеры багажного отделения, прямо скажем, невыдающиеся для подобного класса автомобилей — 355 литров. К слову, у той же Skoda Fabia Combi 2010 модельного года было 505 литров. Впрочем, как оказалось, и этого хватает на сумки из супермаркета, и на рюкзак с походными вещами, а также палатку. И еще даже осталось место.
В большей степени претензии возникли не к объему багажника, а к системе трансформации салона. Чтобы увеличить вместимость багажного отделения Granta Cross, можно сложить спинки заднего ряда. Однако в ровный пол они все равно не трансформируются. Да и сам процесс складывания довольно сложный: сперва нужно поднять подушки сидений, затем опустить спинки, которые тут же упрутся в спинки впередистоящих кресел. В общем, до совершенства здесь далеко.
Немногим больше часа езды, и асфальт сменился проселком, разбитым лесовозами. Чтобы найти подходящее место предполагаемой самоизоляции пришлось изрядно покататься по лесу. Где-то это непролазный бор, а где-то сплошные санитарные вырубки. Но это все лучше, чем сидеть в четырех стенах, боясь даже в окошко посмотреть. А тут — природа!
Раскатывая по буеракам, понимаешь, что вседорожик LADA Granta совсем не зря получил приставку Cross. Непробиваемая подвеска отлично работает по кочкам. Ход, упругость, энергоемкость — идеально все — полное ощущение, что едешь на заправском кроссовере. Единственное: приходилось объезжать большие лужи, потому как без полного привода в них делать этому «сарайчику» нечего. Зато высокая колея — не проблема для него. Универсал ловко скакал с одного бугра на другой, и ни разу не зацепил землю ни передним бампером, ни «брюхом».
На бездорожье снова захотелось отметить настройку коробки передач. «Первая» позволяет легко красться по сложным участкам. Можно даже отпустить полностью педаль газа, и мотор не заглохнет, а будет аккуратно, что называется в натяг, тянуть «универсал» по бездорожью.
Прежде, чем выбрать подходящую поляну, мы объехали довольно обширный лесной участок. Нашли озеро, которое в старину украшало усадьбу местного помещика, и от которой, увы, сегодня не осталось даже фундамента. Выскочили к реке Воре, и прокатились по полям вдоль нее. Затем, снова вернулись в лес, и решили разбить лагерь на живописной опушке, граничащей с полем.
Сосны, свежий воздух, огромный зарыбленный пруд на окраине расположенной неподалеку небольшой деревни и, главное, никаких негативных новостей. Что ж, кажется, мы нашли идеальные место и способ самоизолироваться, перевести дух и восстановиться.
Тянет ли LADA Granta Cross на автомобиль для апокалипсиса? Не факт! Для этого дела лучше выбрать что-то более проходимое и вместительное. Но в качестве первого автомобиля для молодой семьи без детей, на котором и в городе удобно, и на проселке не страшно, очень даже сгодится.