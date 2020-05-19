Новая LADA Granta Cross: первый русский автомобиль для апокалипсиса

Если самоизолироваться дома, то под давлением таких новостей, кроме как поддаться панике и унынию вам ничего не светит. Для себя мы твердо решили, что изолироваться надо, но делать это нужно без ущерба для психики. А тут еще LADA Granta Cross оказалась совершенно кстати на длительном тесте. Так что пакуем вещи, и отправляемся на поиски лучших мест для карантина.

Поскольку меры по соблюдению режима повышенной готовности и рвение следить за их выполнением у стражей порядка в разных регионах отличаются, дабы не злить последних, на изоляцию мы отправились в Подмосковье. Пропуска в московском регионе едины, да и заповедных мест здесь еще хватает. И если хоть немного ориентируешься на местности и умеешь работать с картами, найти уединенный уголок живой природы не составит труда.

Для подобных прогулок, разумеется, лучше иметь полноприводный автомобиль. И хотя LADA Granta Cross не имеет привода на все колеса, в ее внедорожном арсенале тоже кое-что имеется.