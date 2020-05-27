АВТОВАЗ назвал сведения о рестайлинге LADA Largus «фейком»

Фото: LADA
По Сети последнее время «блуждает» множество официально неподтвержденных данных об обновлении LADA Largus. Даже появились шпионские фото новинки, якобы проходящей дорожные испытания на улицах Тольятти. Соответствуют ли снимки действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Серийное производство универсалов и фургонов LADA Largus стартовало весной 2012 года. По сути, российская модель — это слегка перелицованный и приспособленный под условия наших дорог франко-румынский Dacia Logan MCV первого поколения.

В 2019 году «Ларгус» незначительно обновился, получив немного доработанную решетку радиатора и увеличенный в размерах шильдик на ней. Кроме того, авто укомплектовали задними парктрониками и рейлингами на крыше в грузовом варианте.

  • Фото: tuningstock.ru
  • Фото: tuningstock.ru

В начале 2020 года в Интернете начала курсировать информация, что LADA Largus готовится к очередному рестайлингу. Модель обзаведется новым «лицом» в фирменном Икс-дизайне. Теперь же автопапарацци обнародовали шпионские фото новинки. Но на АВТОВАЗе опровергли причастность этих снимков к обновленному LADA Largus.

— Реальных фото обновленного LADA Largus быть не может; все фото, которые сейчас появляются — ни что иное, как фейк', опровергли порталу «АвтоВзгляд» гуляющие по интернетам новости в пресс-службе АВТОВАЗа.

Кроме того, представители бренда добавили, что говорить сейчас о рестайлинге «Ларгуса» рано. Конечно, любую модель когда-нибудь ожидает обновление.

— В нынешних условиях сроки крайне подвижны по любому продукту, — подытожил в беседе с «АвтоВзглядом» официальный представитель АВТОВАЗа.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, коммерческий транспорт, универсал
27 мая 2020
447