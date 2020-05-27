АВТОВАЗ назвал сведения о рестайлинге LADA Largus «фейком»

Серийное производство универсалов и фургонов LADA Largus стартовало весной 2012 года. По сути, российская модель — это слегка перелицованный и приспособленный под условия наших дорог франко-румынский Dacia Logan MCV первого поколения.
В 2019 году «Ларгус» незначительно обновился, получив немного доработанную решетку радиатора и увеличенный в размерах шильдик на ней. Кроме того, авто укомплектовали задними парктрониками и рейлингами на крыше в грузовом варианте.
В начале 2020 года в Интернете начала курсировать информация, что LADA Largus готовится к очередному рестайлингу. Модель обзаведется новым «лицом» в фирменном Икс-дизайне. Теперь же автопапарацци обнародовали шпионские фото новинки. Но на АВТОВАЗе опровергли причастность этих снимков к обновленному LADA Largus.
— Реальных фото обновленного LADA Largus быть не может; все фото, которые сейчас появляются — ни что иное, как фейк', опровергли порталу «АвтоВзгляд» гуляющие по интернетам новости в пресс-службе АВТОВАЗа.
Кроме того, представители бренда добавили, что говорить сейчас о рестайлинге «Ларгуса» рано. Конечно, любую модель когда-нибудь ожидает обновление.
— В нынешних условиях сроки крайне подвижны по любому продукту, — подытожил в беседе с «АвтоВзглядом» официальный представитель АВТОВАЗа.