АВТОВАЗ назвал сведения о рестайлинге LADA Largus «фейком»

В начале 2020 года в Интернете начала курсировать информация, что LADA Largus готовится к очередному рестайлингу. Модель обзаведется новым «лицом» в фирменном Икс-дизайне. Теперь же автопапарацци обнародовали шпионские фото новинки. Но на АВТОВАЗе опровергли причастность этих снимков к обновленному LADA Largus.

— Реальных фото обновленного LADA Largus быть не может; все фото, которые сейчас появляются — ни что иное, как фейк', опровергли порталу «АвтоВзгляд» гуляющие по интернетам новости в пресс-службе АВТОВАЗа.

Кроме того, представители бренда добавили, что говорить сейчас о рестайлинге «Ларгуса» рано. Конечно, любую модель когда-нибудь ожидает обновление.

— В нынешних условиях сроки крайне подвижны по любому продукту, — подытожил в беседе с «АвтоВзглядом» официальный представитель АВТОВАЗа.