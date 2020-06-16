КамАЗ собирается выпустить свой первый грузовик на батарейках

Инженеры «камазовского» Научно-технического центра трудятся над созданием первого представителя нового семейства «Чистогор» — мусоровоза КАМАЗ-53198. Шасси новинки уже готово, и на данный момент на стадии проверки и настройки находятся электронные и электрические системы авто.

В августе 2020 года моноприводная новика грузоподъемностью в 6 тонн выйдет на дороги общего пользования для ходовых испытаний. Новый КамАЗ с пиковой скоростью в 90 км/ч получит тяговую батарею емкостью 156,6 кВт*ч, способную обеспечить запас хода на одной зарядке и при полной загрузке до 100 км. Плюс к этому электрокар оснастят автопилотом третьего уровня, созданным заводскими специалистами.

— Система помощи водителю ADAS 3 уровня соответствует полуавтономному режиму движения автомобиля. Водитель выполняет роль оператора-контролера и лишь иногда вмешивается в процесс движения грузовика, — прокомментировал способности нового грузовика главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко.

Правда, до запуска КАМАЗ-53198 в серию пройдет еще немало времени: планируется, что авто встанет на конвейер только в 2023 году. После чего новое семейство экологически чистых грузовиков будет расширяться.