КамАЗ собирается выпустить свой первый грузовик на батарейках

Фото: KAMAZ
Специалисты КамАЗа занялись разработкой грузовиков на электротяге. Первый электрокар Камского завода готовится к дорожным испытаниям. Кому и для чего нужны «зеленые» большегрузы, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Инженеры «камазовского» Научно-технического центра трудятся над созданием первого представителя нового семейства «Чистогор» — мусоровоза КАМАЗ-53198. Шасси новинки уже готово, и на данный момент на стадии проверки и настройки находятся электронные и электрические системы авто.

В августе 2020 года моноприводная новика грузоподъемностью в 6 тонн выйдет на дороги общего пользования для ходовых испытаний. Новый КамАЗ с пиковой скоростью в 90 км/ч получит тяговую батарею емкостью 156,6 кВт*ч, способную обеспечить запас хода на одной зарядке и при полной загрузке до 100 км. Плюс к этому электрокар оснастят автопилотом третьего уровня, созданным заводскими специалистами.

— Система помощи водителю ADAS 3 уровня соответствует полуавтономному режиму движения автомобиля. Водитель выполняет роль оператора-контролера и лишь иногда вмешивается в процесс движения грузовика, — прокомментировал способности нового грузовика главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко.

Правда, до запуска КАМАЗ-53198 в серию пройдет еще немало времени: планируется, что авто встанет на конвейер только в 2023 году. После чего новое семейство экологически чистых грузовиков будет расширяться.

Электрические КамАЗы предназначены для городского использования: никакого выхлопа у подъездов при вывозе мусора, бесшумный мотор, к тому же сразу исключаются мелкие аварии, когда авто коммунальных служб притираются к припаркованным во дворе автомобилям. Но в нашей необъятной стране не так много городов, где можно без проблем эксплуатировать электрогрузовики.

Например, электробусы сегодня удастся встретить лишь в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах-миллионниках (и не факт, что они там приживутся), где власти организовали некую инфраструктуру для обслуживания и зарядки. Так что вряд ли грузовики на электротяге будут востребованы в России где-то еще.

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16 июня 2020
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