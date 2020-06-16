КамАЗ собирается выпустить свой первый грузовик на батарейках

Инженеры «камазовского» Научно-технического центра трудятся над созданием первого представителя нового семейства «Чистогор» — мусоровоза КАМАЗ-53198. Шасси новинки уже готово, и на данный момент на стадии проверки и настройки находятся электронные и электрические системы авто.
В августе 2020 года моноприводная новика грузоподъемностью в 6 тонн выйдет на дороги общего пользования для ходовых испытаний. Новый КамАЗ с пиковой скоростью в 90 км/ч получит тяговую батарею емкостью 156,6 кВт*ч, способную обеспечить запас хода на одной зарядке и при полной загрузке до 100 км. Плюс к этому электрокар оснастят автопилотом третьего уровня, созданным заводскими специалистами.
— Система помощи водителю ADAS 3 уровня соответствует полуавтономному режиму движения автомобиля. Водитель выполняет роль оператора-контролера и лишь иногда вмешивается в процесс движения грузовика, — прокомментировал способности нового грузовика главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко.
Правда, до запуска КАМАЗ-53198 в серию пройдет еще немало времени: планируется, что авто встанет на конвейер только в 2023 году. После чего новое семейство экологически чистых грузовиков будет расширяться.
Электрические КамАЗы предназначены для городского использования: никакого выхлопа у подъездов при вывозе мусора, бесшумный мотор, к тому же сразу исключаются мелкие аварии, когда авто коммунальных служб притираются к припаркованным во дворе автомобилям. Но в нашей необъятной стране не так много городов, где можно без проблем эксплуатировать электрогрузовики.
Например, электробусы сегодня удастся встретить лишь в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах-миллионниках (и не факт, что они там приживутся), где власти организовали некую инфраструктуру для обслуживания и зарядки. Так что вряд ли грузовики на электротяге будут востребованы в России где-то еще.