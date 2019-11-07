Московские власти обманом пересаживают москвичей на электротранспорт

При этом опрос составлен не просто топорно, но и по сути — жульнически. Заявленная тема: «Нужны ли электробусы на городских улицах?»

Первый его вопрос звучит так: «Поддерживаете ли вы проект замены дизельных автобусов на электробусы?» Предлагаемые ответы: «Да, поддерживаю!», «Проект полезен, но не является первоочередным», «Это должны решать специалисты» и «Затрудняюсь ответить». Ответа «Нет, не поддерживаю» просто не предусмотрено!

Вторым вопросом дьявольски хитренькие авторы «исследования» интересуются у москвичей, хотят ли те ускорить внедрение электробусов в повседневность. Среди ответов тут предусмотрены лишь три: «Да, следует максимально ускорить замену автобусов на электробусы», «Замена дизельных автобусов должна идти в плановом порядке» и «Затрудняюсь ответить». И вновь не предусмотрено отрицательного ответа — «Замену автобусов на электробусы следует приостановить», например.