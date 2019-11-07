Московские власти обманом пересаживают москвичей на электротранспорт

При этом опрос составлен не просто топорно, но и по сути — жульнически. Заявленная тема: «Нужны ли электробусы на городских улицах?»
Первый его вопрос звучит так: «Поддерживаете ли вы проект замены дизельных автобусов на электробусы?» Предлагаемые ответы: «Да, поддерживаю!», «Проект полезен, но не является первоочередным», «Это должны решать специалисты» и «Затрудняюсь ответить». Ответа «Нет, не поддерживаю» просто не предусмотрено!
Вторым вопросом дьявольски хитренькие авторы «исследования» интересуются у москвичей, хотят ли те ускорить внедрение электробусов в повседневность. Среди ответов тут предусмотрены лишь три: «Да, следует максимально ускорить замену автобусов на электробусы», «Замена дизельных автобусов должна идти в плановом порядке» и «Затрудняюсь ответить». И вновь не предусмотрено отрицательного ответа — «Замену автобусов на электробусы следует приостановить», например.
Судя по всему, столичный департамент транспорта во главе с получившим определенного рода известность среди столичных автовладельцев Максимом Ликсутовым решил потратить еще больше денег на закупку электробусов. И в качестве обоснования для этого мероприятия будут использоваться результаты двольно сомнительно, повторимся, составленного опроса на портале «Активный гражданин».
Напомним, что каждый электробус стоит не менее 20 млн. рублей, в то время как традиционный автобус — около 5 млн. рублей. Причем, для последнего не требуется возводить зарядную инфраструктуру. Кроме того, каждый хваленый «экологичный» электробус на самом деле потребляет изрядное количество солярки.
Дело в том, что в холодное время года его электробатарея замерзает и перестает давать ток. Чтобы она функционировала, электробусы оснащаются автономными подогревателями, работающими на том же дизтопливе, что и обычные автобусы.