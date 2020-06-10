5 совершенно новых автомобилей, которые можно будет купить уже этим летом

Начнем с самых ожидаемых премьер. Уже с июня у дилеров можно будет купить новую Volkswagen Jetta и лифтбек Volkswagen Arteon, новый китайский вэн и пару премиальных кроссоверов. Итак, обо всем по порядку.
Volkswagen Jetta
Новая Jetta дебютировала в январе прошлого года, но ее выход на российский рынок постоянно откладывали. И вот теперь машину уже можно заказать у дилеров.
Под капотом седана заняли место два мотора. Это 1,6-литровый 110-сильный «атмосферник», который собирают в Калуге и наддувный 1,4-литровый двигатель в 150 л. с. Младший агрегат работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», ну а старшему положен только «автомат».
В базовой версии автомобиля есть светодиодные фары, круиз-контроль, кондиционер, 6,5-дюймый экран мультимедиа и шесть подушек безопасности. Цена на «Джетту» стартует от 1 485 000 рублей.
Volkswagen Arteon
Этот лифтбэк дебютировал еще весной 2017 года на Женевском автосалоне, а затем его начали продавать в Европе. Теперь же машину можно купить и в России. Немцы предлагают автомобиль исключительно с 2-литровым надувным мотором с отдачей 190 л. с., который спарен с семиступенчатым «роботом» DSG.
В топовой комплектации машине положена светодиодная оптика с возможностью подсветки поворотов, 19-дюймовые колеса, трехзонный климат-контроль, панорамный люк и продвинутая мультимедиа.
Лифтбэк, прямо скажем, не дешевый. В базе его оценили в 2 639 000 рублей. Так что в конкуренты уже можно записывать представителей большой немецкой тройки.
GAC GN8
Полноразмерный минивэн GAC GN8 представили в 2017 году, но только сейчас китайцы решились привезти его в Россию. У автомобиля три ряда сидений и семь мест, причем третий ряд сделан, как трехместный диван. Такое в классе встретишь неочень часто.
Новинка получила тот же 2-литровый наддувный мотор с отдачей в 190 лошадей, что и флагманский кроссовер марки — GS8. Двигатель работает с шестиступенчатым «автоматом». Ну а привод только передний. Что касается цен, то их огласят ближе к началу продаж.
Audi SQ8
И куда же без премиум-сегмента? Наконец-то дилеры Audi принимают заказы на кроссовер SQ8, под капотом которого работает связка из 4-литрового V8 мощностью 422 л. с. и восьмиступенчатого «автомата». Ну а привод у мощного премиального SUV традиционно только полный.
Базовая цена кроссовера — 7 100 000 рублей. Именно столько надо выложитть, чтобы ощутить разгон до сотни всего за 4,8 секунды. Премиальные опции, в список которых входят адаптивная пневмоподвеска, аудиосистема Bose и богато отделанный кожаный салон, так же прилагаются.
Mercedes-Benz GLA
Немецкий компактный кроссовер второго поколения доступен для заказа с двумя моторами: 1,33 л (163 л. с.) и 2 л (224 л. с.) Первый наддувный агрегат работает с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Что касается старшего двигателя, то он тоже наддувный. В пару к нему прописали восьмиступенчатый «робот», ну а привод у этой модификации только полный.
В базовом оснащении кроссовера есть круиз-контроль, обогрев руля и передних сидений, климат-контроль и два 10-дюймовых экрана на передней панели. Машину можно купить минимум за 2 790 000 рублей.