5 совершенно новых автомобилей, которые можно будет купить уже этим летом

Начнем с самых ожидаемых премьер. Уже с июня у дилеров можно будет купить новую Volkswagen Jetta и лифтбек Volkswagen Arteon, новый китайский вэн и пару премиальных кроссоверов. Итак, обо всем по порядку.

Volkswagen Jetta

Новая Jetta дебютировала в январе прошлого года, но ее выход на российский рынок постоянно откладывали. И вот теперь машину уже можно заказать у дилеров.

Под капотом седана заняли место два мотора. Это 1,6-литровый 110-сильный «атмо­сферник», который собирают в Калуге и наддувный 1,4-литровый двигатель в 150 л. с. Младший агрегат работает в паре с пятиступен­чатой «механикой» или шести­ступенчатым «автоматом», ну а старшему положен только «автомат».

В базовой версии автомобиля есть свето­диодные фары, круиз-контроль, кондици­онер, 6,5-дюймый экран мультимедиа и шесть подушек безопасности. Цена на «Джетту» стартует от 1 485 000 рублей.

Volkswagen Arteon

Этот лифтбэк дебютировал еще весной 2017 года на Женевском автосалоне, а затем его начали продавать в Европе. Теперь же машину можно купить и в России. Немцы предлагают автомобиль исключительно с 2-литровым надувным мотором с отдачей 190 л. с., который спарен с семи­ступен­­чатым «роботом» DSG.

В топовой комплектации машине положена светодиодная оптика с возможностью подсветки поворотов, 19-дюймовые колеса, трехзонный климат-контроль, панорамный люк и продвинутая мультимедиа.

Лифтбэк, прямо скажем, не дешевый. В базе его оценили в 2 639 000 рублей. Так что в конкуренты уже можно записывать представителей большой немецкой тройки.