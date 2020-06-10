5 совершенно новых автомобилей, которые можно будет купить уже этим летом

Фото из открытых источников
Авторынок России постепенно оправляется от последствий пандемии. Автосалоны уже ждут покупателей. Главное, чтобы в шоу-румах было в достатке новых моделей. А они есть. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает про самые интересные новинки нынешнего лета.

Начнем с самых ожидаемых премьер. Уже с июня у дилеров можно будет купить новую Volkswagen Jetta и лифтбек Volkswagen Arteon, новый китайский вэн и пару премиальных кроссоверов. Итак, обо всем по порядку.

Volkswagen Jetta

Новая Jetta дебютировала в январе прошлого года, но ее выход на российский рынок постоянно откладывали. И вот теперь машину уже можно заказать у дилеров.

Под капотом седана заняли место два мотора. Это 1,6-литровый 110-сильный «атмо­сферник», который собирают в Калуге и наддувный 1,4-литровый двигатель в 150 л. с. Младший агрегат работает в паре с пятиступен­чатой «механикой» или шести­ступенчатым «автоматом», ну а старшему положен только «автомат».

В базовой версии автомобиля есть свето­диодные фары, круиз-контроль, кондици­онер, 6,5-дюймый экран мультимедиа и шесть подушек безопасности. Цена на «Джетту» стартует от 1 485 000 рублей.

Volkswagen Arteon

Этот лифтбэк дебютировал еще весной 2017 года на Женевском автосалоне, а затем его начали продавать в Европе. Теперь же машину можно купить и в России. Немцы предлагают автомобиль исключительно с 2-литровым надувным мотором с отдачей 190 л. с., который спарен с семи­ступен­­чатым «роботом» DSG.

В топовой комплектации машине положена светодиодная оптика с возможностью подсветки поворотов, 19-дюймовые колеса, трехзонный климат-контроль, панорамный люк и продвинутая мультимедиа.

Лифтбэк, прямо скажем, не дешевый. В базе его оценили в 2 639 000 рублей. Так что в конкуренты уже можно записывать представителей большой немецкой тройки.

Volkswagen Arteon
Фото из открытых источников

GAC GN8

Полноразмерный минивэн GAC GN8 представили в 2017 году, но только сейчас китайцы решились привезти его в Россию. У автомобиля три ряда сидений и семь мест, причем третий ряд сделан, как трехместный диван. Такое в классе встретишь неочень часто.

Новинка получила тот же 2-литровый наддувный мотор с отдачей в 190 лошадей, что и флагманский кроссовер марки — GS8. Двигатель работает с шести­ступенчатым «автоматом». Ну а привод только передний. Что касается цен, то их огласят ближе к началу продаж.

Audi SQ8

И куда же без премиум-сегмента? Наконец-то дилеры Audi принимают заказы на кроссовер SQ8, под капотом которого работает связка из 4-литрового V8 мощностью 422 л. с. и восьми­ступен­­чатого «автомата». Ну а привод у мощного премиального SUV традиционно только полный.

Базовая цена кроссовера — 7 100 000 рублей. Именно столько надо выложитть, чтобы ощутить разгон до сотни всего за 4,8 секунды. Премиальные опции, в список которых входят адаптивная пневмо­подвеска, аудио­система Bose и богато отделанный кожаный салон, так же прилагаются.

  • Mercedes-Benz GLA
    Фото из открытых источников
  • Mercedes-Benz GLA
    Фото из открытых источников

Mercedes-Benz GLA

Немецкий компактный кроссовер второго поколения доступен для заказа с двумя моторами: 1,33 л (163 л. с.) и 2 л (224 л. с.) Первый наддувный агрегат работает с семиступен­чатым «роботом» и передним приводом. Что касается старшего двигателя, то он тоже наддувный. В пару к нему прописали восьми­ступенчатый «робот», ну а привод у этой модификации только полный.

В базовом оснащении кроссовера есть круиз-контроль, обогрев руля и передних сидений, климат-контроль и два 10-дюймо­вых экрана на передней панели. Машину можно купить минимум за 2 790 000 рублей.

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10 июня 2020
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