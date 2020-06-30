Nissan Kicks и другие уникальные концепты бренда, ставшие серийными моделями

В середине июня 2020 года японцы презентовали Nissan Rogue, в российском варианте известный под именем X-Trail. Модель кардинально изменила внешность. А прототипом новинки стал Xmotion — шоу-кар, дебютировавший в январе 2018 года. Конечно, внешность концепта продуктовый кроссовер один в один не повторил, но общие черты перенял.
Особое внимание разработчики обратили на головную оптику, а точнее на ее эволюцию, когда С-образные дневные ходовые огни в продуктовой модели разделили на два сегмента. И, конечно, заднепетельные двери — эффектные, но малопрактичные — в серию не пошли.
Более ранний шоу-кар Nissan Resonance показали широкой публике в начале 2013 года. Новинку представили, как воплощение идеи не одной будущей модели в корпоративной стилистике с решеткой радиатора V-Motion. Но весной 2014-го свет увидел кроссовер Murano третьей итерации. Как оказалось, паркетник многое позаимствовал у прототипа, включая форму фар и так называемую парящую крышу.
Приблизительно в это же время японцы презентовали концептуальный Nissan Kicks. Этот прототип примечателен тем, что он практически в неизменном виде встал на конвейер. Автостроителю на это понадобилось ровно два года. Субкомпактный кроссовер сначала был предназначен для стран Южной Америки, но после нашел своих покупателей и на других рынках. Можно предположить, что в обозримом будущем Kicks заменит устаревший Terrano в российской проуктовой линейке.
Еще один концепткар — Nissan Gripz, чья премьера прошла осенью 2015 года, стал предвестником Nissan Juke второго поколения. Последний с дебютом посетил сразу шесть европейских городов в конце 2019 года. Увы, но до наших краев второй «Джук» не доехал, несмотря на то, что модель уже успела завоевать интерес публики своей неординарной внешностью.
Кстати, в 2016 году марка Nissan представила гибридную силовую установку под названием e-Power. А сейчас, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», технологию на вооружение взяли инженеры премиального суббренда Infiniti. Это стало возможно, потому как все без исключения будущие модели премиум-марки будут построены на единых платформах с автомобилями Nissan.