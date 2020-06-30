Nissan Kicks и другие уникальные концепты бренда, ставшие серийными моделями

В середине июня 2020 года японцы презентовали Nissan Rogue, в российском варианте известный под именем X-Trail. Модель кардинально изменила внешность. А прототипом новинки стал Xmotion — шоу-кар, дебютировавший в январе 2018 года. Конечно, внешность концепта продуктовый кроссовер один в один не повторил, но общие черты перенял.

Особое внимание разработчики обратили на головную оптику, а точнее на ее эволюцию, когда С-образные дневные ходовые огни в продуктовой модели разделили на два сегмента. И, конечно, заднепетельные двери — эффектные, но малопрактичные — в серию не пошли.