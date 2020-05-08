Зачем шоферы «Газелей» крепят к водительской двери подголовник

У профессиональных водителей, проводящих полжизни за «баранкой», сложились свои приметы, полезные привычки, а также проверенные опытом лайфхаки, помогающие бюджетно сделать свое рабочее место комфортнее. Если говорить о «Газели» прошлого поколения, до того как модель получила в названии приставку Next, то эргономика салона у водителей вызывала массу нареканий.
В Сети можно найти множество профильных форумов, где водители делятся опытом, как повысить комфорт водительского или пассажирского мест вплоть до полной замены кресел и дверных панелей. Одним из существенных недостатков рулевые горьковской малотоннажной техники называют отсутствие штатных подлокотников. Без такой не самой необходимой на первый взгляд детали водителю, проводящему рабочий день за рулем, приходится непросто.
Ведь речь идет не о двухчасовой поездке, а о восьми или даже десяти часах за «баранкой», когда расслабиться и размяться не представляется возможным. А руки постоянно находятся в напряжении, и некуда даже прислонить локоть. Слишком низкая подоконная линия тоже сыграла в этом дискомфорте свою роль. Особенно актуально наличие опоры для руки, когда водитель подолгу стоит в пробках или ждет разгрузки-погрузки.
Не мудрено, что находчивые люди начали приспосабливать все, что имеется под рукой для того, чтобы упростить свою жизнь за рулем. В ход пошли и подголовники, чьи штыри для крепления к спинке сиденья как нельзя лучше подошли для того, чтобы вставить их в скобу внутренней дверной ручки. Причем по высоте подставка под голову как раз годится для того, чтобы удобно расположить левую руку.
Впрочем, бывалые водители советуют оставить родные подголовники на своих штатных местах. А уж если и заниматься самопальным тюнингом, то с отдельно купленной деталью. Все-таки подпора под голову — одно из первичных средств пассивной безопасности. К примеру, эксперты EuroNCAP (и других независимых комитетов по безопасности автомобилей) проверяют во всех тестируемых моделях подголовники. Специалисты проводят соответствующие краш-тесты, дающие представление о том, насколько хорошо устройства обеспечивают безопасность водителя и пассажиров при различных столкновениях.
Ко всему прочему, сегодня на рынке аксессуаров для автомобилей, и для «Газелей» в том числе, имеется огромный выбор разных подлокотников. За несколько сотен «деревянных» можно приобрести сконструированную специально для крепления на дверь или к креслу подставку для руки заодно с отделением для мелочевки и подстаканником.