Зачем шоферы «Газелей» крепят к водительской двери подголовник

Ведь речь идет не о двухчасовой поездке, а о восьми или даже десяти часах за «баранкой», когда расслабиться и размяться не представляется возможным. А руки постоянно находятся в напряжении, и некуда даже прислонить локоть. Слишком низкая подоконная линия тоже сыграла в этом дискомфорте свою роль. Особенно актуально наличие опоры для руки, когда водитель подолгу стоит в пробках или ждет разгрузки-погрузки.

Не мудрено, что находчивые люди начали приспосабливать все, что имеется под рукой для того, чтобы упростить свою жизнь за рулем. В ход пошли и подголовники, чьи штыри для крепления к спинке сиденья как нельзя лучше подошли для того, чтобы вставить их в скобу внутренней дверной ручки. Причем по высоте подставка под голову как раз годится для того, чтобы удобно расположить левую руку.