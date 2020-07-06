Jaguar Land Rover в России начал сдавать автомобили в аренду

Но удивляться не приходится, ведь и приобретение такого автомобиля доступно достаточно состоятельным автомобилистам. Например, чтобы взять напрокат на год Evoque стоимостью под 3 800 000 рублей, каждый месяц придется выплачивать по 55 000 «целковых» при условии авансового платежа в 21,5% от прайса на авто.

То есть год владения выльется приблизительно в 1 500 000 рублей. Сумма немалая, но в нее входит полное сервисное обслуживание, то есть ремонт, шиномонтаж и хранение покрышек, круглосуточная помощь на дороге, а еще страховка и даже контроль и обработка штрафов от ГИБДД.

Между тем, Land Rover Range Rover в 2020 году отмечает круглую дату: внедорожнику исполняется 50 лет. В связи с этим, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», англичане выпустят 1970 экземпляров «проходимца» в версии Fifty. России, Армении, Беларуси и Казахстану выделена квота в 64 особенных «Рендж Ровера». Старт продажи намечен на ноябрь.