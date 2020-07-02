Land Rover Defender превратился в коммерческий фургон-внедорожник

Еще на презентации нового «Дефендера», которая состоялась прошлой осенью, британцы сказали, что подготовят так называемые коммерческие версии своего внедорожника. Они будут доступны, как с трехдверным кузовом (Defender 90), так и с пятидверным (Defender 110).

И вот подразделение Land Rover Special Vehicle Operations представило эти машины. Так, в названии «Дефа» появились слова Hard Top. У внедорожников остались только первый ряд кресел, а за ними расположился грузовой отсек.

Обычно, для коммерческой техники заднюю подвеску делают рессорную, но Land Rover Defender все же премиальный автомобиль. Раз так, то в базе идет пружинная «ходовая», а за доплату можно заказать «пневму», как на пассажирских версиях.

Дорожный просвет обеих версий — внушительные 291 мм, а углы въезда, съезда и рампы версии 110 Hard Top равны 38, 40 и 28 градусов соответственно. Из этого делаем вывод, что внедорожные качества коммерческий Defender не растерял.

Отметим и тот факт, что Land Rover Defender Hard Top может буксировать прицеп массой до 3,5 т, а чтобы было легче маневрировать, автомобиль оснащен электронным помощником Advanced Tow Assist.

Продажи новинки начнутся в Великобритании в течение ближайших месяцев. Ну а российским фанатам Land Rover официальный пресс-релиз марки принес разочарование — увы, но «Хард топы» объедут нас стороной.