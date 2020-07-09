Suzuki Jimny уходит. Но не из России

И его выбросы вредоносного CO2 (154 г/км) сильно выше установленного для следующего года среднего показателя в 95 г/км. Но, как говорится, не все потеряно. Suzuki Jimny может вернуться к европейцам, но уже в качестве коммерческого транспорта категории N1, то есть предназначенного для перевозки грузов, а не пассажиров, с допустимой максимальной массой не более 3,5 т. Таким авто экологи делают поблажку.

Что же касается России, где продажи Suzuki Jimny тоже идут на ура, то нашим соотечественникам, определенно, бояться нечего. Отечественные природоохранные законы не так круты. Поэтому авто останется в продуктовой линейке бренда, как и раньше.

Кстати, уловкой с переводом внедорожника в категорию комтранса N1, в нашей стране тоже пользуются без стеснения. Так, в феврале 2019 года УАЗ «Хантер» на бумаге превратился в грузовичок. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», сделано это было для того, чтобы не тратить деньги на модернизацию и не устанавливать подушки безопасности на, в принципе, уже устаревшую модель.