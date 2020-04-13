Сколько Suzuki Jimny продано в России за 20 лет

Компактный «вездеход» Suzuki Jimny первой генерации, проходящий под индексом LJ10, дебютировал в 1970-м. В этом же году японский бренд отмечал свое 50-летие. Тогда автомобиль оснастили двухтактным мотором на два цилиндра совершенно несерьезной по нашим временам мощностью 25 л. с. Автомобиль в длину достигал всего 3 м.

В 1981 году ребята из Страны восходящего солнца представили Jimny второго поколения. «Проходимец» сильно прибавил в размерах, растянувшись до 3555 мм. Малыш сумел покорить высоту в 6688 над уровнем моря. Это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Премьера «Джимника» третьей итерации (JB33) прошла в 1998 году. Модель приобрела более современную внешность, именно такой внедорожник покорил сердца любителей бездорожья, в том числе и в России. Авто стало комфортнее и безопасности, и сохраняла уровень популярности на протяжении практически 20 лет.