Сколько Suzuki Jimny продано в России за 20 лет

Компактный «вездеход» Suzuki Jimny первой генерации, проходящий под индексом LJ10, дебютировал в 1970-м. В этом же году японский бренд отмечал свое 50-летие. Тогда автомобиль оснастили двухтактным мотором на два цилиндра совершенно несерьезной по нашим временам мощностью 25 л. с. Автомобиль в длину достигал всего 3 м.
В 1981 году ребята из Страны восходящего солнца представили Jimny второго поколения. «Проходимец» сильно прибавил в размерах, растянувшись до 3555 мм. Малыш сумел покорить высоту в 6688 над уровнем моря. Это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Премьера «Джимника» третьей итерации (JB33) прошла в 1998 году. Модель приобрела более современную внешность, именно такой внедорожник покорил сердца любителей бездорожья, в том числе и в России. Авто стало комфортнее и безопасности, и сохраняла уровень популярности на протяжении практически 20 лет.
И, наконец, Suzuki Jimny четвертого поколения вышел на рынок в 2018 году. В Россию новинка, вооруженная новым 102-сильным мотором объемом 1,5 л, прикатила в августе 2019-го. При длине в 3480 мм и ширине в 1645 мм модель щеголяет дорожным просветом в 210 мм.
Сегодня «вездеход» собирают на японском заводе Kosai в префектуре Сидзуока. За полвека по всему миру автомобиль разлетелся тиражом более чем в 3 млн. экземпляров. А в России с 1998 года, когда модель пришла на наш рынок, за нее рублем проголосовали 17 500 наших соотечественников.
Кстати, обозреватель портала «АвтоВзгляд» Максим Гомянин испытал новый Jimny, внешность которого многие сравнивают с премиальным Mercedes-Benz G-класса. Ответ на вопрос, что нового приобрел автомобиль со сменой поколений, а также все подробности тест-драйва — здесь.