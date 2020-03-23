Suzuki объявляет о начале строительства нового завода

Речь идет о заводе Suzuki полного цикла, где будут варить, красить и собирать машины. Правда, не у нас, а в Мьянме. Запуск в работу еще одной производственной площадки намечен на сентябрь 2021 года в индустриальном парке — на территории особой экономической зоны Тилавы. Будущее предприятие рассчитано на изготовление 40 000 авто в год.

Кстати, первый завод в государстве, граничащим с Индией, Бангладешем, Китаем, Лаосом и Таиландом, был возведен в 1999 году. Сегодня в Мьянме работают линии двух предприятий, где выпускают в общей сложности четыре модели — Suzuki Carry, Ciaz, Ertiga и Swift. А новое производство необходимо японцам, дабы удовлетворить возрастающий спрос на авто бренда. В 2019 году там в руки покупателей ушло 13 206 машин марки (+128% относительно результатов 2018 года).

К слову сказать, в России тоже выросла реализация автомобилей Suzuki, но все же объемы не дотягивают до мьянмовских — наши соотечественники раскупили 7731 автомобиль с положительной динамикой в 29%.