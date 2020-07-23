Беспилотники в России: еще далекое будущее или уже близкая реальность

Одна из главных сложностей внедрения беспилотников в России — слабо развитая дорожная инфраструктура, особенно это касается маленьких городов, поселков и некоторых трасс. Например, использовать автопилот в Петербурге или Москве уже сейчас возможно, так как дороги соответствуют стандартам, дорожная разметка практически на всех улицах нанесена четко, дорожные знаки установлены в соответствии предписаниям ПДД. В то же время в удаленных от мегаполисов городах наблюдается несколько иная ситуация. Беспилотный автомобиль не сможет двигаться по ухабистой дороге с плохим освещением и нечеткой разметкой.
Кроме того, для связи со спутниками ему необходимо бесперебойная работа интернета. При этом некоторые районы России на данный момент остаются непокрытыми сетями 3G и 4G, например, малые города и села Республики Башкортостан, Новосибирской области, Ставропольского края. Пока названные проблемы не будут решены, о внедрении беспилотного транспорта в таких населенных пунктах говорить преждевременно.
Другая проблема широкого использования беспилотников — отсутствие законодательной базы. В нормативно-правовые акты постепенно вносятся положения о беспилотных автомобилях. Тем не менее, вполне возможно, что в крупных городах они начнут свободно перемещаться в течение ближайших нескольких лет. Однако пока не понятно, кто будет нести ответственность в случае ДТП. Также остается открытым вопрос о штрафах в случае нарушения ПДД и оформлении страховки на беспилотные транспортные средства.
Опыт зарубежных стран, например, Нидерландов и Сингапура, показывает, что для использования беспилотных автомобилей необходимо создать качественную соответствующую инфраструктуру. Дороги и шоссе Голландии, например, позволяют свободно использовать автопилоты, так как качество дорожного покрытия, а также разметки находится на высоком уровне. Кроме того, более 80% территории страны покрыты сетью 4G, что позволяет беспилотникам поддерживать качественную связь со спутниками. В Сингапуре принят закон, согласно которому тестовые беспилотные автомобили допускаются к движению на дорогах общего пользования.
Судить о востребованности беспилотных автомобилей на потребительском рынке России, на мой взгляд, пока преждевременно, так как существует множество ограничивающих факторов. Достаточно сказать, что а данный момент Россия занимает 22 место в рейтинге готовности к внедрению беспилотного транспорта. Для использования автопилотов на дорогах общего пользования необходимо как минимум создать нормативную базу, а также обеспечить соответствующую инфраструктуру.
Между тем, беспилотные транспортные средства могут быть широко применимы в промышленности и авиаперевозках уже сейчас. Например, в тестовом режиме предлагается начать использовать беспилотные автобусы для перевозки пассажиров и багажа в аэропортах. А уже сейчас беспилотники «Яндекс» развозят почту в Сколково. И такие проекты позволят ускорить развитие беспилотного транспорта в нашей стране.