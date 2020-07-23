Беспилотники в России: еще далекое будущее или уже близкая реальность

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Рынок беспилотных транспортных средств в 2019 году пополнился 332 932 единицами новых беспилотных авто, что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. При этом сегодня в этой сфере лидируют европейские, китайские и американские производители автомобилей и комплектующих, на шаг опережая российских разработчиков. Скорее всего, жители этих стран через 3—5 лет начнут отдавать предпочтения беспилотникам. В связи с тем, что Россия позднее других стран начала разработку беспилотных автомобилей, ее доля на рынке пока ниже, чем Китая или США. Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», тому есть вполне объективные причины.

Одна из главных сложностей внедрения беспилотников в России — слабо развитая дорожная инфраструктура, особенно это касается маленьких городов, поселков и некоторых трасс. Например, использовать автопилот в Петербурге или Москве уже сейчас возможно, так как дороги соответствуют стандартам, дорожная разметка практически на всех улицах нанесена четко, дорожные знаки установлены в соответствии предписаниям ПДД. В то же время в удаленных от мегаполисов городах наблюдается несколько иная ситуация. Беспилотный автомобиль не сможет двигаться по ухабистой дороге с плохим освещением и нечеткой разметкой.

Кроме того, для связи со спутниками ему необходимо бесперебойная работа интернета. При этом некоторые районы России на данный момент остаются непокрытыми сетями 3G и 4G, например, малые города и села Республики Башкортостан, Новосибирской области, Ставропольского края. Пока названные проблемы не будут решены, о внедрении беспилотного транспорта в таких населенных пунктах говорить преждевременно.

Другая проблема широкого использования беспилотников — отсутствие законодательной базы. В нормативно-правовые акты постепенно вносятся положения о беспилотных автомобилях. Тем не менее, вполне возможно, что в крупных городах они начнут свободно перемещаться в течение ближайших нескольких лет. Однако пока не понятно, кто будет нести ответственность в случае ДТП. Также остается открытым вопрос о штрафах в случае нарушения ПДД и оформлении страховки на беспилотные транспортные средства.

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Опыт зарубежных стран, например, Нидерландов и Сингапура, показывает, что для использования беспилотных автомобилей необходимо создать качественную соответствующую инфраструктуру. Дороги и шоссе Голландии, например, позволяют свободно использовать автопилоты, так как качество дорожного покрытия, а также разметки находится на высоком уровне. Кроме того, более 80% территории страны покрыты сетью 4G, что позволяет беспилотникам поддерживать качественную связь со спутниками. В Сингапуре принят закон, согласно которому тестовые беспилотные автомобили допускаются к движению на дорогах общего пользования.

Судить о востребованности беспилотных автомобилей на потребительском рынке России, на мой взгляд, пока преждевременно, так как существует множество ограничивающих факторов. Достаточно сказать, что а данный момент Россия занимает 22 место в рейтинге готовности к внедрению беспилотного транспорта. Для использования автопилотов на дорогах общего пользования необходимо как минимум создать нормативную базу, а также обеспечить соответствующую инфраструктуру.

Между тем, беспилотные транспортные средства могут быть широко применимы в промышленности и авиаперевозках уже сейчас. Например, в тестовом режиме предлагается начать использовать беспилотные автобусы для перевозки пассажиров и багажа в аэропортах. А уже сейчас беспилотники «Яндекс» развозят почту в Сколково. И такие проекты позволят ускорить развитие беспилотного транспорта в нашей стране.

автоправо, ПДД, безопасность дорожного движения, технология, беспилотный автомобиль, дорога
23 июля 2020
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