Беспилотники в России: еще далекое будущее или уже близкая реальность

Одна из главных сложностей внедрения беспилотников в России — слабо развитая дорожная инфраструктура, особенно это касается маленьких городов, поселков и некоторых трасс. Например, использовать автопилот в Петербурге или Москве уже сейчас возможно, так как дороги соответствуют стандартам, дорожная разметка практически на всех улицах нанесена четко, дорожные знаки установлены в соответствии предписаниям ПДД. В то же время в удаленных от мегаполисов городах наблюдается несколько иная ситуация. Беспилотный автомобиль не сможет двигаться по ухабистой дороге с плохим освещением и нечеткой разметкой.

Кроме того, для связи со спутниками ему необходимо бесперебойная работа интернета. При этом некоторые районы России на данный момент остаются непокрытыми сетями 3G и 4G, например, малые города и села Республики Башкортостан, Новосибирской области, Ставропольского края. Пока названные проблемы не будут решены, о внедрении беспилотного транспорта в таких населенных пунктах говорить преждевременно.

Другая проблема широкого использования беспилотников — отсутствие законодательной базы. В нормативно-правовые акты постепенно вносятся положения о беспилотных автомобилях. Тем не менее, вполне возможно, что в крупных городах они начнут свободно перемещаться в течение ближайших нескольких лет. Однако пока не понятно, кто будет нести ответственность в случае ДТП. Также остается открытым вопрос о штрафах в случае нарушения ПДД и оформлении страховки на беспилотные транспортные средства.