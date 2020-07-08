Девичьи шалости: женский тест-драйв нового LADA XRAY Cross Instinct

– Слушай, а та машинка, на которой ты приезжала, это была LADA?, — спросила меня подруга по телефону, спустя пару дней после нашей последней встречи.
– Ни за что бы не подумала, что это АВТОВАЗ, — продолжила она, не дослушав ответ на вопрос.
Вот и я поймала себя на мысли, что тоже не подумала бы. Вазовская ладья на шильдике — последнее, на что я обратила внимание, рассматривая X-образные грани кроссовера в насыщенном красном цвете, черные зеркала, такую же черную крышу, антенну в виде акульего плавника и защитный пластик по нижней кромке кузова. Определенно мужского в ней ничуть не больше, чем женского. И это подкупает ту половину водителей, которая на каблуках.
Я девочка, и я не хочу разбираться в тонкостях аудиосистемы и навигации. Мне нужны простой интерфейс, большой экран и хорошая музыка. И Xray Cross Instinct дает мне все это, ведь помимо внешних стильных отличий от рядовых комплектаций, новая топ-версия кроссовера предлагает мультимедийную систему с Алисой и Яндекс.Навигатором. И стоит признать, за время короткого теста, она заменила мне некрасивую, и готовую, чтобы быть в тусовке, на все подругу — не обижайся, Наташ!
Ну, ведь удобно же, когда ты подаешь команды голосом, а система распознает его и реагирует действием. И не нужно разбираться в запутанном меню. Просто повелевай. А покладистая Алиса подберет правильный маршрут, музыку или радиостанцию.
А вот традиционной ручки регулировки громкости системе явно не хватает. Всякий раз, когда нужно было сделать потише, приходилось клацать дорогущим маникюром по кнопкам на руле. Можно, конечно, управлять громкостью голосом. Но это долго. С ручкой было бы много удобнее.
Еще один нюанс — передняя панель. Для маленькой меня она установлена слишком высоко. Благо водительское кресло оснащено лифтом, и в конечном итоге, задрав его на самый верх, мне стало видно дорогу и вернулось ощущение габаритов автомобиля. Еще большего удобства кроссоверу при маневрировании в городе добавляют большие боковые зеркала и камера заднего вида. За целую неделю ни один бампер «Иксрея» от блондинки не пострадал.
Жесткий пластик, из которого сделана панель, я прощаю. Я не собираюсь трогать его всякий раз, когда присаживаюсь в автомобиль. Куда приятнее вонзать острые коготки в мускулистую спину любимого мужчины. А вот отсутствие зеркала в водительском солнцезащитном козырьке — для меня точно минус. Не всегда успеваешь собраться на работу вовремя, и докрашиваешься в машине. Делать это, смотря в зеркало заднего вида, не очень удобно. Да и просто кинуть взгляд на себя красивую для того, чтобы перед важной встречей убедится, что на губах не засохла пена от капучино и не остались крошки от обеда, без наклона головы на определенный угол не получается.
Вместительность заднего ряда бездетную молодую женщину интересует поскольку постольку. С моим ростом немногим больше 160 см я сюда помещаюсь легко. Еще проще здесь разместить мои «Луивитоны», о наличие которых в машине, благодаря глухой заводской тонировке, никто не узнает.
Для всего остального есть багажник с полом-трансформером. Для меня, дамы активной, это просто подарок. Я не вожу с собой инструменты, масла, грязные тряпки, как это делают мужчины-водители. Поэтому пространство под полом я использовала бы для хранения обуви. Мало ли какая ситуация. А «Лабутены» со мной.
Мои драйверские амбиции спят глубоким сном. Я не играю в шашки, не обгоняю, не подрезаю и даже пропускаю мужиков вперед, когда те, включив поворотник, выезжают с второстепенной дороги или перестраиваются. В общем, я очень люблю комфортные машины. И Xray Cross в их числе.
Едет мягко, едва покачиваясь на неровностях дороги, как на волнах. Последний раз такие ощущения я испытывала в поездке на скоростном поезде в Санкт-Петербург. И, кажется, даже тишина в салоне «Иксрея» такая же. И если выехать на старый асфальт или проселочную бугристую дорогу, упругая (обожаю это слово в любых контекстах) подвеска кроссовера хорошо отрабатывает неровности, неся в салон комфорт.
А вот пухлый руль показался тяжеловатым. То ли усилитель перебарщивает с натяжением, то ли за время карантина и без спортзала руки мои ослабли. В общем, крутить «баранку» Xray Cross на паркингах было слегка тажеловато.
Подводя итоги теста, отмечу, что за неделю ко мне четырежды подкатывали в пробках — такого давно не было. Мужики, как с цепи сорвались, и словно разъяренные быки реагировали на красный XRAY (или все же на загорелую меня)? И всякий раз разговор начинался примерно с одной и той же фразы: «Какая симпатичная у вас машинка…».
В общем, если бы у меня была цель познакомиться и завязать отношения с кем-то, то благодаря этому кроссоверу, я уверена, мои шансы сделать это успешно возросли бы в разы.