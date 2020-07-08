Девичьи шалости: женский тест-драйв нового LADA XRAY Cross Instinct

– Слушай, а та машинка, на которой ты приезжала, это была LADA?, — спросила меня подруга по телефону, спустя пару дней после нашей последней встречи.

– Ни за что бы не подумала, что это АВТОВАЗ, — продолжила она, не дослушав ответ на вопрос.

Вот и я поймала себя на мысли, что тоже не подумала бы. Вазовская ладья на шильдике — последнее, на что я обратила внимание, рассматривая X-образные грани кроссовера в насыщенном красном цвете, черные зеркала, такую же черную крышу, антенну в виде акульего плавника и защитный пластик по нижней кромке кузова. Определенно мужского в ней ничуть не больше, чем женского. И это подкупает ту половину водителей, которая на каблуках.

Я девочка, и я не хочу разбираться в тонкостях аудиосистемы и навигации. Мне нужны простой интерфейс, большой экран и хорошая музыка. И Xray Cross Instinct дает мне все это, ведь помимо внешних стильных отличий от рядовых комплектаций, новая топ-версия кроссовера предлагает мультимедийную систему с Алисой и Яндекс.Навигатором. И стоит признать, за время короткого теста, она заменила мне некрасивую, и готовую, чтобы быть в тусовке, на все подругу — не обижайся, Наташ!

Ну, ведь удобно же, когда ты подаешь команды голосом, а система распознает его и реагирует действием. И не нужно разбираться в запутанном меню. Просто повелевай. А покладистая Алиса подберет правильный маршрут, музыку или радиостанцию.