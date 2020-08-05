Почему, выкладывая фото в интернете, лучше замазать госномер своего авто

История с замазыванием госномеров автомобиля уходит корнями в лихие 90-ые. Тогда водители, публиковавшие объявления о продаже машины в газетах, опасались, что фотографии с отчетливыми регистрационными знаками попадут в руки «братков», которые непременно вычислят, выследят, а затем и обворуют бедного автовладельца.
И особенно переживали те, кто перепродавал авто «на транзитах». Ведь транспортные средства с временными регистрационными знаками по понятным причинам пользовались у угонщиков особым спросом.
Эпоха бандитского беспредела давно осталась в прошлом, но многие автовладельцы до сих пор скрывают госномера своих машин. Так почему же?
Да, может, современные разбойники ведут себя скромнее, чем их предшественники из 90-ых, но факт остается фактом — любые персональные данные, оказавшиеся в публичном доступе, могут сыграть с их владельцем злую шутку.
Недаром философствуя на тему социальных сетей, многие употребляют фразу «ярмарка тщеславия», послужившую, к слову, названием для одного из романов Уильяма Мейкписа Теккерея. Обычными фотографиями уже никого не удивишь — все пытаются выпендриться, «случайно» засветив свои роскошные часы, чек из дорогущего ресторана или навороченную акустическую систему автомобиля.
Изо дня в день вы хвастаетесь перед подписчиками своей машиной, подробно рассказываете обо всех процедурах «прокачки», не забывая упомянуть об итоговой стоимости работ, ставите геолокации. И представьте, что может случиться, если в ваш профиль однажды заглянет недоброжелатель и приметит буквенно-цифровую комбинацию.
По госномеру автомобиля можно узнать довольно много о его владельце, включая имя и домашний адрес. Каким образом? Базы ГИБДД, в которых хранится персональная информация, то и дело переживают хакерские атаки. Далеко не всегда после налета киберпреступников данные «сливаются» в сеть, однако это вовсе не проблема для тех, кто знает, где и у кого искать.
Замазывать или не замазывать регистрационные знаки на фотографиях — личное дело каждого, но помнить о безопасности нужно всем. Особенно в условиях процветающего мошенничества, когда новые схемы «развода» честных граждан придумываются чуть ли не каждый день.
Кстати, о мошенничестве. Нередко маскируют госномера машин (или их отсутствие) в объявлениях перекупщики, не желающие раскрывать свое истинное «лицо». Многие покупатели об этом знают и обходят предложения с замазанными регистрационными знаками стороной. Так что если вы продаете машину, публикуя предложение в интернете, может, прятать «жестянки» и не стоит, дабы побыстрее избавиться от «повозки».