Почему, выкладывая фото в интернете, лучше замазать госномер своего авто

История с замазыванием госномеров автомобиля уходит корнями в лихие 90-ые. Тогда водители, публиковавшие объявления о продаже машины в газетах, опасались, что фотографии с отчетливыми регистрационными знаками попадут в руки «братков», которые непременно вычислят, выследят, а затем и обворуют бедного автовладельца.

И особенно переживали те, кто перепродавал авто «на транзитах». Ведь транспортные средства с временными регистрационными знаками по понятным причинам пользовались у угонщиков особым спросом.

Эпоха бандитского беспредела давно осталась в прошлом, но многие автовладельцы до сих пор скрывают госномера своих машин. Так почему же?