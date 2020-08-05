Volkswagen выкупает у российских автовладельцев сомнительные автомобили

– Причиной отзыва транспортных средств является отсутствие детальной документации, подтверждающей их соответствие требованиям действующих технических регламентов, так как автомобили являлись предсерийными, — говорится в сообщении Росстандарта.

В обозримом будущем представители Volkswagen оповестят владельцев проданных по ошибке автомобилей о проведении отзывной акции. Машины у них выкупят, а затем отправят на утилизацию.

Впрочем, дожидаться звонка не обязательно: можно самостоятельно проверить, распространяется ли акция на автомобиль, заглянув на сайт Росстандарта или связавшись с официальным дилеров. Понадобится лишь идентификационный номер ТС — иначе говоря, VIN.

Добавим, что под сервисную кампанию подпадает 57 автомобилей Tiguan, Touareg, Amarok, Caddy и Multivan, сошедших с конвейера в период с 2008 по 2018 год.