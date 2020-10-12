Haval построит в России еще один завод

В январе-сентябре дилеры Haval продали 11 647 автомобилей. Это совсем немного в масштабах российского рынка, чей объем по результатам первых трех кварталов составил без малого 1,1 млн. единиц. Однако китайцы и таким показателям рады, ведь их продажи в сравнении с прошлым годом увеличились на 66%.
Компания «Хавэйл» планирует закрыть текущий год с результатом в 15 000 реализованных машин. А через пять лет — увеличить объемы в 10 раз, став при этом еще и брендом номер один по продаже кроссоверов и внедорожников. Привлечению покупателей, по их мнению, способствует запуск новых моделей. Каких именно, китайцы пока не говорят, сообщая лишь, что их будет пять до 2023 года.
Уже известно, что до конца октября в шоу-румы дилеров поступит пикап Wingle 7 материнской компании Great Wall. Его решили привезти после того, как заметили пустую нишу между УАЗом и Mitsubishi. Также, вероятно, совсем скоро нам презентуют кроссовер H6 третьего поколения. А вот премиальных Wey и электрических Ora ждать в ближайшем будущем не стоит.
Кроме того, как сообщили «АвтоВзгляду» в представительстве Haval, в 2022 году марка намерена построить еще один завод, где будут производить двигатели для кроссоверов F7 и F7x, а также коробки передач и электронные блоки управления моторами. Это — условие специального инвестиционного контакта (СПИК), который китайцы заключили в сентябре. Кстати, они стали первым «поднебесным» производителем, решившимся на такую сделку ради субсидий.
Напомним, что сегодня «Хавэйл» выпускает на своем сборочном предприятии полного цикла под Тулой четыре модели: бестселлеры F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9. Новый завод по производству двигателей возведут рядышком, на той же территории — его площадь составит более 10 000 м2, и он обеспечит работой еще 300 человек.