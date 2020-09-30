Что делать, если двигатель перестал прогреваться до рабочих температур

Для тех, кто только-только сел за руль напомним, что температуру движка мы фактически определяем по температуре охлаждающей жидкости. На панели приборов, на той небольшой шкале со значком, напоминающим расческу в морских волнах, как раз и отображается «состояние» антифриза.
Нормальной принято считать температуру, удерживающуюся на отметке около 90 градусов по Цельсию. Хотя, как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Александр Чирвонов, руководитель службы эвакуации и экстренной технической помощи компании «ЛАТ», у современных автомобилей допустимой признается температура в диапазоне от 95°C до 120°C. А что же тогда называется отклонением от нормы? Как скоро должны набираться эти заветные 90°C?
Единого временного регламента по прогреву двигателя не существует — все зависит от типа мотора. Бензиновые агрегаты выходят на рабочие значения быстрее, дизельные в силу конструктивных особенностей — дольше. Кроме того, на процесс всегда оказывает влияние температура воздуха на улице. Логично, что в морозы на прогрев автомобиля требуется больше времени.
Стоит начинать беспокоиться, если вы заметили, что десяти-пятнадцати минут с момента запуска не достаточно, чтобы температура охлаждающей жидкости поднялась хотя бы до 70°C. Другой тревожный звоночек — когда вы настраиваете печку на максимально горячие значения, а из салонных дефлекторов все равно дует холодный, либо чуть теплый воздух. Обнаружили хотя бы один из этих признаков? Похоже, пора записываться в сервис.
Как показывает практика, чаще всего проблема непрогревающегося до рабочих температур мотора связана с неисправностью системы охлаждения, в частности — термостата. Однако не всегда. Бывает, что мотор отказывается «раскачиваться» из-за халатности водителя, который по тем или иным причинам пропускает сроки замены антифриза, увеличивая интервалы между обслуживаниями до критических.
Так что прежде, чем нести кровно заработанные в автосервис, постарайтесь вспомнить, когда в последний раз на вашем автомобиле обновлялась охлаждающая жидкость. Если уверены, что проблема точно кроется не в этом, записывайтесь на диагностику к мастерам. Откладывать визит на СТО надолго — не лучшая затея. И вот почему.
Эксплуатация автомобиля с хронически «холодным» силовым агрегатом чревата массой малоприятных и недешевых последствий. Ощутимо повышается расход топлива, просаживаются поршневые кольца, имеющие расчетную упругость при определенной температуре, на дизельных двигателях хуже справляется со своими обязанностями сажевый фильтр (ему тоже нужны определенные температуры) и много чего еще. В общем и целом — ресурс мотора снижается.
…К слову, поинтересовались мы у нашего эксперта и его мнением относительно необходимости прогрева двигателя перед началом движения. Ведь споры на эту тему ведутся уже давно и будут вестись наверняка еще долгие годы.
— По моему мнению, прогревать двигатель и трансмиссию нужно хотя бы до падения оборотов на тахометре с прогревочных 1200—1500 до рабочих холостых — 800—900 оборотов. Также водителю первые несколько сотен метров движения необходимо постараться исключить резкие ускорения и дополнительные нагрузки на двигатель и трансмиссию, — посоветовал эксперт.