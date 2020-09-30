Что делать, если двигатель перестал прогреваться до рабочих температур

Для тех, кто только-только сел за руль напомним, что температуру движка мы фактически определяем по температуре охлаждающей жидкости. На панели приборов, на той небольшой шкале со значком, напоминающим расческу в морских волнах, как раз и отображается «состояние» антифриза.

Нормальной принято считать температуру, удерживающуюся на отметке около 90 градусов по Цельсию. Хотя, как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Александр Чирвонов, руководитель службы эвакуации и экстренной технической помощи компании «ЛАТ», у современных автомобилей допустимой признается температура в диапазоне от 95°C до 120°C. А что же тогда называется отклонением от нормы? Как скоро должны набираться эти заветные 90°C?