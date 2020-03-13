Первый тест-драйв обновленного Haval H9: уже внедорожник

Для вашего корреспондента, как бы это неполиткорректно прозвучало, китайские автомобили — всегда были абсолютным днищем. При всей своей напичканности всевозможными опциями, их качество всегда было чуть ниже среднего. Плюс вечные проблемы с запасными частями. А уж про перспективы продать «китайца» на вторичном рынке вообще молчать приходится. В общем, для меня машина из Поднебесной всегда была синонимом одноразовости.

В общем, когда получил приглашение от Haval протестировать их обновленный рамный внедорожник, внутренне я уже был настроен «захэйтить» автомобиль. С абсолютно таким же настроем ехали на тест-драйв в Сочи и мои коллеги. Тем паче все помнят предыдущую редакцию этого псевдовездехода, у которого не было даже элементарной блокировки дифференциала, а потому машина наглухо зарывалась на пустом месте (подробнее о Haval H9 предыдущего поколения можно прочесть здесь).

Встречаем по одежке

Знаете, а внешне автомобиль выглядит вполне достойно, хотя на вкус и цвет — товарищей нет. Далеко не брутал, каким всегда хочется видеть большой внедорожник, но когнитивного диссонанса облик H9 у меня не вызвал. Фары пропорциональны бамперу и кузову в целом, все линии имеют правильную завершенность, и при этом экстерьер однозначно самобытный. Хотя и не убойный.

Впрочем, в подавляющем большинстве случаев автомобили такого класса покупают мужчины в возрасте от 40 до 55 лет. В этих летах сильная половина человечества все меньше внимания уделяет эстетическим аспектам предмета, и смотрит скорее на его характеристики, скрытые от глаз. Как с женщинами: пусть не фотомодель, зато борщец с папушками варит — пальчики оближешь.