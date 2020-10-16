Обновленные Audi A4 и A5 приехали в Россию

А что же по прайсам?

Обзавестись седаном A4 можно, заплатив от 2 375 000 рублей. Универсал A4 Avant предлагается по цене от 2 455 000 целковых, а его внедорожная версия Allroad — от 3 270 000 (доступен только в старшей модификации с мотором в 245 сил). Купе и лифтбэк A5 получили одинаковые ценники: их старт — 2 793 000 «деревянных».

Уже в базе автомобили могут похвастать обивкой искусственной кожей, климат-контролем, электроприводом водительского кресла, светодиодными фарами, датчиками света и дождя, передними и задними парктрониками с камерой на корме, а также круиз-контролем. Простейший Audi A5 купе порадует, помимо прочего, электрорегулировками пассажирского сидения, а у пятидверки есть еще и электропривод пятой двери.

Что же, теперь ждем от Audi обновленный кроссовер Q5, который дебютировал в июне. Сроки запуска этой модели в России ингольштадтцы пока не называют.