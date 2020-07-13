5 полноприводных трехдверных кроссоверов не дороже 500 000 рублей

Если в планах — поездки по лесу, первые места во внедорожных «покатушках» и отдых за городом, то короткий «вездеход» или паркетник с полным приводом — это то, что доктор прописал. В этом случае короткая база, позволяющая реализовать потенциал авто, и малый вес можно считать неоспоримыми плюсами. И на дворовой парковке, где вечно не хватает мест, «коротышу» гораздо проще найти кусочек свободного пространства.
Несомненно, у «трехдверок» есть и минусы. Как правило, такие «малютки» отличаются небольшим багажником, да и пассажирам второго ряда, обычно, не развернуться. Что уж говорить об их удобстве во время высадки и посадки. Да и большой компанией в одной машине никуда не поедешь. Но чем-то приходится поступиться ради высокой цели проехать и встать там, где другим заказано.
Suzuki Grand Vitara
Кроссовер Suzuki Vitara, на родине именуемый Escudo, впервые увидел свет в 1988 году. В Северной Америке автомобиль выпускался на совместном предприятии c General Motors, поэтому в Штатах модель продавали как Geo Tracker, а в Канаде под названиями Chevrolet Tracker и Pontiac Sunrunner.
С запуском Vitara второго поколения в 1998 году в его названии на некоторых рынках начало фигурировать слово Grand, оно было и в третьей (выпускался с 2005 по 2014 год) генерации. Модель четвертого поколения вновь вернулась к более лаконичному имени.
В бюджет от 340 000 до 500 000 рублей умещается покупка трехдверного Suzuki Grand Vitara, то есть автомобиля второй и третьей итераций. Стоит отметить, что он хоть и числится в стане кроссоверов, в первом и втором поколении все же имел раму.
Потом, правда, последнюю интегрировали в кузов, что по словам владельцев, ощутимо повлияло на жесткость. В первом случае привод — полный подключаемый, а во втором — постоянный с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей.
Вторая «Витара» на «вторичке» предложена с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 94 л. с., агрегатированным как с «механикой», так и с АКП. Под капотом авто третьей итерации найдется 106-сильный двигатель объемом 1,6 л, чаще всего работающий с механической коробкой передач. Но встречается и «автомат». Года производства — от 2000 до 2008-го. Пробег — от 80 000 км. В основном такие машины проходили 120 000 — 150 000 км.
Suzuki Jimny
Маленький, если не сказать миниатюрный, внедорожник увидел свет в 1970 году. С тех пор автомобиль сменил четыре поколения, сумев сохранить рамную конструкцию, за что, собственно, его не перестают любить фанаты бездорожья.
Увы, но сегодня Suzuki Jimny покидает европейский рынок. Например, эти внедорожники уже перестали отгружать дилерам Британии, где распродаются складские остатки. На очереди остальные страны ЕС. Дело в том, что с начала 2021 года эконормы в Европе вновь ужесточат, а «проходимец» под них никак не подпадает. Но Россию эта ситуация никак не коснется.
Имея в кармане от 300 000 до 500 000 рублей, российский покупатель имеет довольно внушительный выбор среди подержанных Jimny третьей генерации. Кстати, такой «вездеход» продержался на конвейере двадцать лет: с 1998 по 2018 гг. За это время авто пережило два обновления.
Третий Suzuki Jimny приводится в движение бензиновым мотором объемом 1,3 л на 80 или 85 сил. Движку аккомпанирует «механика», либо автоматическая коробка передач, передающие тягу на все четыре колеса. За имеющуюся сумму можно выбрать автомобиль 2000—2009 года выпуска, пробежавший от 120 000 до 240 000 км. Встречаются экземпляры с пробегом до 100 000.
Mitsubishi Pajero
Рамный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютировал в 1981 году на мотор-шоу в Токио. Продажи стартовали приблизительно через год, причем сначала потребителям был доступен именно трехдверный вариант «вездехода». Длиннобазный автомобиль с пятью дверями в продаже появился спустя год.
«Проходимца» по праву можно назвать самой настоящей спортивной легендой: Pajero смог 12 раз одержать победу в ралли-рейдах «Дакар». Но в 2009 году японский бренд перестал участвовать в этих гонках. К слову сказать, автостроитель вернулся в соревнования спустя почти десятилетие (в 2018 году), но уже на подготовленном Mitsubishi Eclipse Cross T1.
На «вторичке» в сумму от 390 000 до 500 000 рублей можно уложиться, приобретая трехдверный «Паджерик» третьего поколения, собранный с 2000-го до 2005 год. В распоряжении авто имеются 202-сильный бензиновый мотор объемом 3,5 л, трудящийся вкупе с «автоматом» и, конечно же, полным приводом. При желании можно найти внедорожник с 3,2-литровым дизелем мощностью 160 «лошадей» и МКП.
Кстати, в 2019 году японцы решили распрощаться с Mitsubishi Pajero. Но, как оказалось, не насовсем. Во-первых, модель, хоть и покинула шоу-румы на родине, до сих пор продается в некоторых странах, в том числе и в России. Кроме того, ходят упорные слухи, что «проходимца» возродят, поставив на ту же платформу, что и Nissan Patrol.
Toyota RAV4
Считается, что компактный Toyota RAV4 стал родоначальником популярнейшего сегодня класса кроссоверов. Модель появилась на свет в 1994 году, сначала в трехдверном варианте. По внедорожному потенциалу, «Равчик», конечно, уступает вышеперечисленным SUV. Зато на паркинге короткобазная модель чувствует себя прекрасно.
Ценники от 340 000 рублей до заявленных полмиллиона на вторичном рынке висят на паркетниках второго поколения, изготовленных с 2000-го по 2005 год. Сердце — 150-сильный бензиновый «атмосферник» объемом 2 л, сочетающийся с АКП или «механикой», а также с полным приводом. К слову сказать, попадаются и переднеприводные RAV4, но их совсем мало.
LADA 4x4
Нельзя не упомянуть нашу отечественную LADA 4x4, в девичестве называемую ВАЗ-2121 «Нива». «Вазовский» универсальный внедорожник с несущим кузовом впервые сошел со сборочной линии в 1977 году. И с тех пор в автомобиле мало что изменилось.
«Проходимец» оказался настолько удачным, что до сих пор пользуется огромной популярностью у наших соотечественников. Да и в Европе, где насчитывается немало поклонников модели, не перестают ценить маленький и недорогой российский «вездеход».
Стоит сказать, что новенький — только что с конвейера — 4x4 с тремя дверями в базовой комплектации оценивается в 572 900 рублей. Так что за пять сотен достанется с минимальным пробегом и в версии побогаче. Напомним: авто комплектуется безальтернативным 1,7-литровым бензиновым мотором, развивающим до 83 «лошадей» и выступающим вкупе с МКП и приводом на обе оси.