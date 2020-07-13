5 полноприводных трехдверных кроссоверов не дороже 500 000 рублей

Suzuki Grand Vitara

Кроссовер Suzuki Vitara, на родине именуемый Escudo, впервые увидел свет в 1988 году. В Северной Америке автомобиль выпускался на совместном предприятии c General Motors, поэтому в Штатах модель продавали как Geo Tracker, а в Канаде под названиями Chevrolet Tracker и Pontiac Sunrunner.

С запуском Vitara второго поколения в 1998 году в его названии на некоторых рынках начало фигурировать слово Grand, оно было и в третьей (выпускался с 2005 по 2014 год) генерации. Модель четвертого поколения вновь вернулась к более лаконичному имени.

В бюджет от 340 000 до 500 000 рублей умещается покупка трехдверного Suzuki Grand Vitara, то есть автомобиля второй и третьей итераций. Стоит отметить, что он хоть и числится в стане кроссоверов, в первом и втором поколении все же имел раму.

Потом, правда, последнюю интегрировали в кузов, что по словам владельцев, ощутимо повлияло на жесткость. В первом случае привод — полный подключаемый, а во втором — постоянный с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей.

Вторая «Витара» на «вторичке» предложена с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 94 л. с., агрегатированным как с «механикой», так и с АКП. Под капотом авто третьей итерации найдется 106-сильный двигатель объемом 1,6 л, чаще всего работающий с механической коробкой передач. Но встречается и «автомат». Года производства — от 2000 до 2008-го. Пробег — от 80 000 км. В основном такие машины проходили 120 000 — 150 000 км.